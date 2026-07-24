'स्वागत करेंगे', अब धर्मेंद्र प्रधान को जंतर-मंतर बुला रही CJP; अब क्या है प्लान

कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी करने वाले अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जंतर-मंतर आने के लिए कहा है। वहीं, पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके इस्तीफे की मांग के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पढ़ें ताजा अपडेट्स।

सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। हाल ही में एक चैनल से बातचीत में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधान को जंतर-मंतर आने का न्योता भी दिया है। साथ ही कहा है कि उन्हें वहां आकर इस्तीफे पर केवल दस्तखत करने होंगे। CJP ने यह भी कहा है कि उनके पद छोड़ने तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शुक्रवार को सरकार और पार्टी में बातचीत के आसार हैं।

एनडीटीवी से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े एक सवाल पर दीपके ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें हमारे साथ जंतर-मंतर पर आना चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। हम उनका त्यागपत्र भी बना देंगे। उन्हें सिर्फ आकर साइन करने होंगे।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान पर उन्होंने कहा, 'वो बहुत ही अस्पष्ट ट्वीट था, जिसमें असली दोषी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई भी कड़ा ऐक्शन लेने की बात नहीं थी। हमारी मांग साफ है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। 20 छात्रों की मौत के पहले ही जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए जंतर-मंतर पर अब और खून नहीं बहना चाहिए।'

क्या आज खत्म होगा सीजेपी का प्रदर्शन समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकता है। हालांकि, अब तक यह तय नहीं है कि चर्चा कहां होगी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, 'कल एक चर्चा बुलाई गई है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार हमारी इस मांग पर सहमत हो गई है कि यह चर्चा किसी न्यूट्रल जगह पर हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है...। हमें यह बताया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार खुले मन से आएगी और देश की जनता की बात सुनेगी...।'

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सरकारी आवास या उनके कार्यालय में हो सकती है। नड्डा ने भी कॉजपा को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन संगठन के नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि वे केवल किसी निष्पक्ष जगह पर ही बैठक करेंगे।

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर 28 जून से अनशन शुरू किया था। पुलिस ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए शनिवार को उन्हें जंतर मंतर से जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करया था। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के दखल के बाद उन्हें मेदान्ता अस्पताल में भर्ती किया गया था।