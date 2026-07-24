'स्वागत करेंगे', अब धर्मेंद्र प्रधान को जंतर-मंतर बुला रही CJP; अब क्या है प्लान
कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी करने वाले अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जंतर-मंतर आने के लिए कहा है। वहीं, पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके इस्तीफे की मांग के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पढ़ें ताजा अपडेट्स।
सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। हाल ही में एक चैनल से बातचीत में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधान को जंतर-मंतर आने का न्योता भी दिया है। साथ ही कहा है कि उन्हें वहां आकर इस्तीफे पर केवल दस्तखत करने होंगे। CJP ने यह भी कहा है कि उनके पद छोड़ने तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शुक्रवार को सरकार और पार्टी में बातचीत के आसार हैं।
एनडीटीवी से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े एक सवाल पर दीपके ने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें हमारे साथ जंतर-मंतर पर आना चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। हम उनका त्यागपत्र भी बना देंगे। उन्हें सिर्फ आकर साइन करने होंगे।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान पर उन्होंने कहा, 'वो बहुत ही अस्पष्ट ट्वीट था, जिसमें असली दोषी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई भी कड़ा ऐक्शन लेने की बात नहीं थी। हमारी मांग साफ है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। 20 छात्रों की मौत के पहले ही जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए जंतर-मंतर पर अब और खून नहीं बहना चाहिए।'
क्या आज खत्म होगा सीजेपी का प्रदर्शन
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकता है। हालांकि, अब तक यह तय नहीं है कि चर्चा कहां होगी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, 'कल एक चर्चा बुलाई गई है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार हमारी इस मांग पर सहमत हो गई है कि यह चर्चा किसी न्यूट्रल जगह पर हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है...। हमें यह बताया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार खुले मन से आएगी और देश की जनता की बात सुनेगी...।'
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सरकारी आवास या उनके कार्यालय में हो सकती है। नड्डा ने भी कॉजपा को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन संगठन के नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि वे केवल किसी निष्पक्ष जगह पर ही बैठक करेंगे।
सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन
वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर 28 जून से अनशन शुरू किया था। पुलिस ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए शनिवार को उन्हें जंतर मंतर से जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करया था। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के दखल के बाद उन्हें मेदान्ता अस्पताल में भर्ती किया गया था।
नड्डा और सिंह ने हाल ही में अस्पताल पहुंचकर उनसे बात कही थी। वहीं, शुक्रवार को ही सूप पिलाकर उनका अनशन भी खत्म कराया। दरअसल, वांगचुक ने कहा था कि सरकार उन्हें यह आश्वासन भी दे की प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी तो वह अपना अनशन तोड़ देंगे।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें