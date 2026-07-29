राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे CJP नेता, गठबंधन के आसार; बड़ा प्लान तैयार
कॉकरोच जनता पार्टी और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है। खबर है कि इसमें राकेश टिकैत और सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका भी शामिल हुए थे और उन्होंने भविष्य की रणनीति पर चर्चा की है। रांका ने कहा है कि सरकार को घेरने का काम करेंगे।
दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा प्लान करती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है और एकजुट होने की बात कही है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत शामिल हुए थे। सीजेपी का कहना है कि इस दौरान भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई थी, जिसके तहत किसानों, छात्रों और युवाओं को एक मंच पर लाना था। रिपोर्ट के अनुसार, रांका ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे।'
राजस्थान में होने वाली है बड़ी महापंचायत
भारतीय किसान यूनियन टिकैत (अराजनीतिक) ने राजस्थान में अलवर के सरिस्का क्षेत्र और उसके आसपास के 186 गांवों की 30 जुलाई को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है।
शंभू बॉर्डर जाने का था प्लान
प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में आयोजित 'किसान महापंचायत' में भारी संख्या में किसान कूच कर रहे थे। हालांकि, बाद में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। तब किसानों ने कहा था कि वह जल्द ही आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। किसान नेताओं ने पहले कहा था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान महापंचायत में शामिल होंगे।
CJP का प्लान
धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सीजेपी ने आगे की रणनीति के संकेत दे दिए थे। तब फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था, 'यह पहला विकेट है। यह तो सिर्फ शुरुआत है।' वहीं, उन्होंने कहा था कि आगे की रणनीति अभी तय की जाएगी। हालांकि, अब तक यह आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि सीजेपी किस मुद्दे को उठाने की योजना बना रही है।
फिर आंदोलन की चेतावनी
रांका ने उच्चतम न्यायालय से जुड़े एक मामले को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही आरोप लगाया कि 25 जुलाई को हुई वार्ता के दौरान दिए गए आश्वासनों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। जयपुर में पीटीआई-भाषा से बातचीत में रांका ने कहा कि यह 'शर्म की बात' है कि सरकार ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज नहीं कराया और पहले दिए गए आश्वासनों को भी लागू नहीं किया।
उन्होंने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि सरकार 25 जुलाई को हुए समझौते का सम्मान करे, हमें इसका लिखित दस्तावेज दे, सभी प्राथमिकी वापस ले और यह सुनिश्चित करे कि आगे कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।’
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें