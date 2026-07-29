राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे CJP नेता, गठबंधन के आसार; बड़ा प्लान तैयार

कॉकरोच जनता पार्टी और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है। खबर है कि इसमें राकेश टिकैत और सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका भी शामिल हुए थे और उन्होंने भविष्य की रणनीति पर चर्चा की है। रांका ने कहा है कि सरकार को घेरने का काम करेंगे।

किसान संगठन और कॉकरोच जनता पार्टी एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। (Photo by Sanjeev Verma/ Hindustan Times)

दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा प्लान करती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है और एकजुट होने की बात कही है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत शामिल हुए थे। सीजेपी का कहना है कि इस दौरान भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई थी, जिसके तहत किसानों, छात्रों और युवाओं को एक मंच पर लाना था। रिपोर्ट के अनुसार, रांका ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे।'

राजस्थान में होने वाली है बड़ी महापंचायत भारतीय किसान यूनियन टिकैत (अराजनीतिक) ने राजस्थान में अलवर के सरिस्का क्षेत्र और उसके आसपास के 186 गांवों की 30 जुलाई को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है।

शंभू बॉर्डर जाने का था प्लान प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में आयोजित 'किसान महापंचायत' में भारी संख्या में किसान कूच कर रहे थे। हालांकि, बाद में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। तब किसानों ने कहा था कि वह जल्द ही आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। किसान नेताओं ने पहले कहा था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान महापंचायत में शामिल होंगे।

CJP का प्लान धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सीजेपी ने आगे की रणनीति के संकेत दे दिए थे। तब फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था, 'यह पहला विकेट है। यह तो सिर्फ शुरुआत है।' वहीं, उन्होंने कहा था कि आगे की रणनीति अभी तय की जाएगी। हालांकि, अब तक यह आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि सीजेपी किस मुद्दे को उठाने की योजना बना रही है।

फिर आंदोलन की चेतावनी रांका ने उच्चतम न्यायालय से जुड़े एक मामले को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही आरोप लगाया कि 25 जुलाई को हुई वार्ता के दौरान दिए गए आश्वासनों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। जयपुर में पीटीआई-भाषा से बातचीत में रांका ने कहा कि यह 'शर्म की बात' है कि सरकार ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज नहीं कराया और पहले दिए गए आश्वासनों को भी लागू नहीं किया।