सौरभ दास को राहुल गांधी लगे 'डीसेंट', CJP को कमजोर करने के आरोप कांग्रेस पर ही लगा रहे हैं पुराने साथी
कॉकरोच जनता पार्टी ने फिलहाल बड़े आंदोलन का ऐलान अब तक नहीं किया है। पार्टी के नेता स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच सौरभ दास ने एक पॉडकास्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है।
कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने का काम किया था। वहीं, सीजेपी नेता सौरभ दास ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल बहुत सभ्य इंसान हैं। हालांकि, दास ने यह भी साफ कर दिया है कि CJP किसी भी पार्टी के साथ जाने की योजना नहीं बना रही है।
असम में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुकी रायजोर दल ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए थे। पार्टी प्रमुख अखिल गोगोई की तरफ से लिखे गए पत्र में दावा किया गया था कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को दुश्मन मानती है। साथ ही कहा था कि कांग्रेस ने ही CJP के आंदोलन को कमजोर किया था। फिलहाल, इसपर कांग्रेस या सीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अखिल गोगोई के आरोप
गोगोई ने लिखा था, 'सड़कों पर आंदोलन को विभाजित करके और एक वास्तविक जनविद्रोह के साथ कॉम्पिटिशन करके आपकी पार्टी ने CJP के आंदोलन को कमजोर किया। इससे सत्तारूढ़ सरकार को आंदोलन को नियंत्रित करने का मौका मिला और देश के सामने निर्णायक संघर्ष का जो अच्छा अवसर था वह गंवा दिया गया।'
उन्होंने लिखा, 'यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा के बजाय क्षेत्रीय दलों और वास्तविक जन आंदोलनों को अपना मुख्य दुश्मन मानती है।' गोगोई ने आरोप लगाया, 'कांग्रेस भाजपा को अपना वैचारिक प्रतिद्वंद्वी बताती है, लेकिन वह लगातार क्षेत्रीय सहयोगियों और स्वतंत्र जमीनी आंदोलनों को कमजोर करने का काम करती है।'
सौरभ दास ने की तारीफ
सीजेपी नेता सौरभ दास ने राहुल गांधी की तारीफ की है। द एकेएस पॉडकास्ट में पहुंचे दास ने कहा था, 'मुझे लगता है बहुत ही डीसेंट इंसान हैं। सोनिया गांधी जी ने उनको बहुत अच्छी परवरिश दी होगी और मुझे लगता है किसी से भी आप पूछोगे तो वो बताएंगे। एक यूनिफॉर्म ओपिनियन रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत कट्टर दूसरे साइड में जो सपोर्टर होंगे वो ना बोले।' उन्होंने कहा, 'लेकिन एक आम सहमति है सबके मन में कि अच्छे इंसान हैं।'
क्या कभी राजनीति में उतरेगी सीजेपी
दास ने सीजेपी के राजनीतिक दल नहीं बनने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा था, 'इसको थोड़ा और समझने का जरूरी है कि हमारे इंडिया में हजारों संगठन होंगे, जो अपने स्तर पर काम कर रहे होंगे। वो कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो सपोर्ट भी करते हैं। वो जैसे वो एकजुटता दे सकते हैं वो करते भी हैं। लेकिन सब लोग अपना रोल निभाते हैं। हमारा भी एक रोल है।'
उन्होंने कहा, 'हमारा भी एक तरीका है काम करने का। हम हमारा भी एक सपोर्ट बेस है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टीम यूथ है। हम किसी की टीम नहीं बनना चाहते। ना ही हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे पास आए यह बोलते हुए कि अलायंस कर लीजिए ये वो। हम क्यों अलायंस करें। हम तो राजनीतिक दल हैं नहीं। हमारे ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बनने में दिलचस्पी है।'
उन्होंने कहा, 'मैं बस ये बोल रहा हूं कि सब लोगों का अपना-अपना रोल है प्ले करने का। अगर कांग्रेस पार्टी का INDIA अलायंस का अपना। उनको अपनी भूमिका निभाने दीजिए। हम चार महीने पहले संगठन हैं। हम तो 4 महीने पहले आए हैं। वो तो सदियों से है। दशकों से उनकी कुछ ताकते हैं। उनका रोल है। उनको निभाने दीजिए वो रोल।'
सीजेपी का आंदोलन
सीजेपी ने जून जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। तब सरकार के सामने मांग रखी गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए, जिसे सरकार ने मान लिया था। बाद में प्रल्हाद जोशी पद पर आए। सरकार ने सीजेपी की मुआवजा समेत अन्य मांगों को भी स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद आंदोलन खत्म हो गया था। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें