विदेश से नहीं, भाजपा से CJP को मिल रहा फंड, बोलीं महुआ मोइत्रा; ‘रोने’ लगे सौरभ दास
जितेंद्र सिंह की बातों पर पलटवार करते हुए, मोइत्रा ने कहा कि सीजेपी के सदस्य, जिनमें आशुतोष रांका और सौरभ शामिल हैं, पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें भाजपा से फंड मिल रहा है, विदेशी सोर्स से नहीं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल में दावा किया कि सीजेपी के अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका को अमेरिका व पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। उनके इस दावे पर अब ममता बनर्जी की टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसा है और कहा कि विदेश से नहीं, बल्कि सीजेपी तो कह रही है कि उन्हें भाजपा से फंडिंग मिल रही। मोइत्रा के इस बयान पर सीजेपी के सौरभ दास ने 'रोने' वाला इमोजी बनाया है।
जितेंद्र सिंह की बातों पर पलटवार करते हुए, मोइत्रा ने कहा कि सीजेपी के सदस्य, जिनमें आशुतोष रांका और सौरभ शामिल हैं, पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें भाजपा से फंड मिल रहा है, विदेशी सोर्स से नहीं। उन्होंने कहा, "मुझे कहना होगा कि CJP पहले ही कह चुकी है कि उन्हें BJP से पैसा मिल रहा है, विदेशी सोर्स को भूल जाइए। सीजेपी पहले ही कह चुकी है कि आशुतोष, सौरभ और सभी ने कहा कि उन्हें भाजपा से और इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिल रहा है जो भाजपा को दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? और आपने सौरभ को क्यों छोड़ दिया? उन्हें भी भाजपा से फंड मिल रहा है। उन्होंने कहा है, 'हमें विदेशी सोर्स से फंड नहीं मिल रहा है'। इसलिए डॉ. सिंह ने कहा, 'हमें पता है कि उन्हें कौन फंड कर रहा है।' जाहिर है, भाजपा उन्हें फंडिंग कर रही है।"
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था?
इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि एक्टिविस्ट देश के अंदर और बाहर भारत विरोधी संगठनों से फंड ले रहे हैं। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए, सिंह ने दावा किया कि यह दिखाने के लिए काफी सबूत हैं कि अभिजीत दीपके को अनऑथराइज्ड सोर्स से फंड मिल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी फंड वाले NGO और भारत विरोधी ताकतें यह कहानी बना रही हैं।
'भारत विरोधी संगठनों से मिल रहा फंड'
सिंह ने कहा, "यह दिखाने के लिए काफी सबूत हैं कि उन्हें अनऑथराइज्ड सोर्स, भारत विरोधी NGO और देश के अंदर और बाहर भारत विरोधी संगठनों से फंड मिल रहा है। विदेशी फंड वाले NGO, डीप स्टेट ऑपरेटिव और भारत विरोधी ताकतें यह कहानी बना रही हैं। अभिजीत दीपके को USA के डोनर से और आशुतोष रांका से फंड मिल रहा है, जिन्हें पाकिस्तानी नेता पैसे देते हैं।" वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने बुधवार को कांग्रेस को विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पलटवार किया और दावों के पीछे के सबूतों पर सवाल उठाए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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