सोनम वांगचुक को साध ले गई सरकार, अब CJP को मिला किसानों का साथ, जंतर-मंतर पहुंचेंगे
किसानों ने भी अब सीधे तौर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जंतर मंतर आएंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने भी जंतर-मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी।
NEET पेपर लीक की जिम्मेदारी तय करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनशन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन समाप्त किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। सरकार ने उनकी तीन मांगें मान ली हैं। वहीं सीजेपी को अब किसानों का भी साथ मिल रहा है। सीजेपी प्रवक्ता दीपक बालयान ने कहा, 'देश बचाओ मोर्चा' के तले भारत-अमेरिकी ट्रेड डील का विरोध कर रहे किसानों ने भी छात्रों को समर्थन दिया है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के मुखिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जंतर-मंतर पहुंचेंगे।
आपको बता दें कि सीजेपी के सदस्य सरकार से बात करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं। संभावना जताई गई थी कि सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बात करने आएंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सौरव दास और आशुतोष रांका बात करेंगे।
धरने पर बैठेंगे किसान नेता चढ़ूनी
जानकारी के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि वह शुक्रवार को ही जंतर-मंतर पहुंचेंगे। उन्होंनें जंतर-मंतर पर सांकेतिक उपवास पर बैठने की भी बात कही है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की है कि वे जंतर-मंतर पहुंचें। बता दें कि चढ़ूनी किसानों के मुद्दे को लेकर सक्रिय रहते हैं। जंतर मंतर पर पिछले लगभग एक महीने से सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। इनकी प्रमुख मांग है कि परीक्षाओं में होने वाली पेपर लीक को रोका जाए और जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक से जुड़े सख्त फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी सीजेपी के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने जंतर-मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की थी।
बीते दिनों किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत करने के लिए पंचायत से कूच किया था। हालांकि उन्हें हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। चढ़ूनी को इस दौरान हिरासत में ले लिया गया था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि कृषि मंत्री ने किसानों का ज्ञापन स्वीकार किया है और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी वार्ता होगी।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें