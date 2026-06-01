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'8 लाख ने याचिका पर साइन किए, 1 करोड़ प्रभावित'; अभिजीत दीपके की छात्रों से क्या अपील

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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CJP के संस्थापक दीपके ने कहा कि इन तनावों के कारण छात्र अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित और परेशान हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में जवाबदेही नाम की कोई चीज बची ही नहीं है।’

'8 लाख ने याचिका पर साइन किए, 1 करोड़ प्रभावित'; अभिजीत दीपके की छात्रों से क्या अपील

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे। परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दीपके ने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी।'

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अभिजीत दीपके ने समर्थकों से 6 जून को हवाई अड्डे पर उनसे मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 'मैंने फैसला किया है कि मैं 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचूंगा। कृपया हवाई अड्डे पर मुझसे मिलें और हम सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे।' वीडियो में दीपके ने आरोप लगाया कि परीक्षा संबंधी विवादों और व्यवधानों ने छात्रों को चिंतित कर दिया है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग भी की।

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युवाओं से अभिजीत दीपके की क्या अपील

अभिजीत दीपके ने कहा कि 8 लाख युवाओं ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर भी करोड़ों लोगों ने इस मांग का समर्थन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर भी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है।' दीपके ने कहा कि आज NEET के 22 लाख छात्र, CBSE के 17 लाख छात्र, CUET के 16 लाख छात्र और SSCGD के 40 लाख छात्र हैं। इस तरह कुल एक करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य इस सिस्टम की ओर से मजाक बना दिया गया है।

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धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या बोले

CJP के संस्थापक दीपके ने कहा कि इन तनावों के कारण छात्र अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित और परेशान हैं। उन्होंने कहा, 'अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में जवाबदेही नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी मर्जी गलतियां कर सकता है, बिना किसी परिणाम के और छात्रों को इसका खामिया उठाना पड़ता है। यह कब तक चलता रहेगा? इसलिए समय आ गया है। हमें सभी को एकजुट होना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठानी होगी। धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी होगी। अगर हम सभी मिलकर आवाज उठाएंगे, तो उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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