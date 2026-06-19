उनके पास सांसदों और विधायकों को खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन छात्रों के लिए नहीं: अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि नेताओं के पास छात्रों के परिवारों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने शिक्षा को कारोबार बना दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) में हुई बगावत को लेकर राजनेताओं की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि उनके पास विधायकों को खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन छात्रों के लिए नहीं। दीपके महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने गांव संतुक पिंपरी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों की बगावत से जुड़े एक सवाल पर दीपके ने कहा, 'इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नीट की तैयारी कर रही एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर से सिर्फ़ 500 मीटर दूर रहती थी। लड़की के परिवार को किसी ने फोन तक नहीं किया या किसी तरह की मदद भी नहीं मिली। उसके पिता लकवाग्रस्त हैं।'

अभिजीत दीपके ने कहा, 'उनके (नेताओं) पास छात्रों के परिवारों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने शिक्षा को एक कारोबार बना दिया है। दीपके ने कहा, 'हम सरकार और सरकारी स्कूल चलाने के लिए लोगों को चुनते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल चलाने के बजाय, वे अपने खुद के स्कूल शुरू कर देते हैं। यह उनके लिए एक कारोबार बन गया है।'

अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा पत्र इस बीच, अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित छात्रों के प्रदर्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें परीक्षा संबंधी विवादों के बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है। दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग भी दोहराई और जवाबदेही तय किए जाने पर जोर दिया। यह अपील 20 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित सीजेपी के दूसरे प्रदर्शन से पहले की गई है। संगठन ने परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के खिलाफ अपना अभियान तेज करने की घोषणा की है।