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उनके पास सांसदों और विधायकों को खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन छात्रों के लिए नहीं: अभिजीत दीपके

Niteesh Kumar भाषा
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अभिजीत दीपके ने कहा कि नेताओं के पास छात्रों के परिवारों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने शिक्षा को कारोबार बना दिया है।

उनके पास सांसदों और विधायकों को खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन छात्रों के लिए नहीं: अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) में हुई बगावत को लेकर राजनेताओं की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि उनके पास विधायकों को खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन छात्रों के लिए नहीं। दीपके महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने गांव संतुक पिंपरी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों की बगावत से जुड़े एक सवाल पर दीपके ने कहा, 'इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नीट की तैयारी कर रही एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर से सिर्फ़ 500 मीटर दूर रहती थी। लड़की के परिवार को किसी ने फोन तक नहीं किया या किसी तरह की मदद भी नहीं मिली। उसके पिता लकवाग्रस्त हैं।'

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अभिजीत दीपके ने कहा, 'उनके (नेताओं) पास छात्रों के परिवारों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने शिक्षा को एक कारोबार बना दिया है। दीपके ने कहा, 'हम सरकार और सरकारी स्कूल चलाने के लिए लोगों को चुनते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल चलाने के बजाय, वे अपने खुद के स्कूल शुरू कर देते हैं। यह उनके लिए एक कारोबार बन गया है।'

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अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

इस बीच, अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित छात्रों के प्रदर्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें परीक्षा संबंधी विवादों के बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है। दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग भी दोहराई और जवाबदेही तय किए जाने पर जोर दिया। यह अपील 20 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित सीजेपी के दूसरे प्रदर्शन से पहले की गई है। संगठन ने परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के खिलाफ अपना अभियान तेज करने की घोषणा की है।

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अभिजीत दीपके ने पत्र में कहा, 'मैं भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर संकट की ओर आकर्षित कर सकूं, जो हमारे देश के भविष्य तथा युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है।' उन्होंने दावा किया कि हाल के सप्ताहों में 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से पांच मामलों की सूचना पिछले 48 घंटे में मिली है। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता के कारण छात्रों की चिंताएं बढ़ रही हैं। दीपके ने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग करते हुए कहा कि अनेक परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी शैक्षणिक ऋण लिया था। उन्होंने पत्र में कहा, 'जिन बच्चों की शिक्षा पर इन परिवारों ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च की, उन बच्चों के निधन के बाद ये परिवार पूरी तरह असहाय हो गए हैं।'

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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