कॉकरोचों से डर गई बंगाल सरकार? CJP के आशुतोष रांका का बड़ा दावा; प्रेशर डाल रद्द कराई मीटिंग
CJP नेता आशुतोष रांका ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारत सभा हॉल में होने वाला कार्यक्रम आयोजन स्थल के मालिकों को धमकी मिलने के बाद रद्द कर दिया गया।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार (18 अगस्त) को आरोप लगाया कि उत्तर कोलकाता में संगठन की प्रस्तावित बैठक आयोजन स्थल के मालिकों को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं की ओर से धमकी मिलने के बाद रद्द कर दी गई। CJP ने दावा किया कि छह अन्य सभागारों के मालिकों ने भी राज्य प्रशासन के "भारी दबाव" का हवाला देते हुए बैठक के आयोजन से इनकार कर दिया। हालांकि, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने CJP के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया है।
CJP नेता आशुतोष रांका ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारत सभा हॉल में होने वाला कार्यक्रम आयोजन स्थल के मालिकों को धमकी मिलने के बाद रद्द कर दिया गया। उन्होंने लिखा, "उत्तर कोलकाता के भारत सभा हॉल में प्रस्तावित हमारी कोलकाता बैठक अब रद्द कर दी गई है, क्योंकि हॉल के मालिकों को भाजपा नेताओं की ओर से धमकियां मिलीं। छह अन्य सभागारों ने भी राज्य सरकार के भारी दबाव का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है।"
रांका ने दावा किया कि इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि BJP CJP से "डरती" है। उन्होंने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि संगठन जल्द ही एक बड़े कार्यक्रम के साथ वापसी करेगा। रांका ने कहा, “'यह इस बात को और पुख्ता करता है कि भाजपा कॉकरोचों से डरती है। हमें बंगाल के प्यारे कॉकरोचों से संवाद करने का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम जल्द ही इससे कहीं बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर इसकी भरपाई करने का वादा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के कॉकरोच सरकारी स्कूलों का दौरा जारी रखेंगे और बंगाल सरकार पर उनकी स्थिति सुधारने के लिए दबाव डालेंगे। आप हमें जितना ज्यादा रोकेंगे, हम उतने ही बड़े होते जाएंगे।”
हालांकि, बंगाल भाजपा के एक नेता ने कहा, “CJP के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं।” CJP ने शेख अब्दुल की मौत और उसके परिवार पर हुए कथित हमले के सिलसिले में चार मांगें भी रखीं। संगठन ने अब्दुल के परिजन को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और उन पर हमले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। CJP के मुताबिक, घटना में 15-20 लोग शामिल थे, लेकिन अब तक सिर्फ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
संगठन ने कहा कि उसके प्रतिनिधि अब्दुल के घर पर रहेंगे और उसके परिजन का साथ देंगे। CJP के अनुसार, संगठन ने अब्दुल के परिजन को मुआवजे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मांग की कि इसके बजाय अब्दुल के पिता के नाम पर एक स्कूल बनाया जाए। CJP ने अब्दुल के नाम पर ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की योजना की भी घोषणा की। उसने छात्रों और युवाओं से इस कोष में बढ़-चढ़कर योगदान करने की अपील की।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।