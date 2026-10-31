दिवाली पार्टी करने जा रहे 'कॉकरोच', सौरभ दास ने इन सांसदों को बुलाया; दीपके-रांका का क्या?
CJP की दिवाली पार्टी में TMC नेता डेरेक ओ’ब्रायन और माकपा सांसद जॉन ब्रिटास समेत INDIA गठबंधन के कई नेताओं को न्योता दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद CJP और विपक्षी नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकी के सियासी मायने क्या हैं?
विपक्ष के कुछ नेताओं और CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के बीच नजदीकी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। CJP के नेता सौरभ दास ने शनिवार यानी आज दिवाली पार्टी रखी है। इसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता डेरेक ओ’ब्रायन और माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास समेत विपक्ष के कुछ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसे CJP नेताओं और विपक्ष के एक वर्ग के बीच पहली मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है।
CJP के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरभ दास इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इन दोनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह और पार्टी के कुछ अन्य नेता भी दिवाली समारोह में पहुंच सकते हैं।
दिवाली पार्टी में सियासी चर्चा की भी उम्मीद
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वामपंथी दल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को इस समारोह का निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर गंभीर चर्चा भी हो सकती है।
यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब विपक्ष के एक वर्ग और CJP के बीच नजदीकी बढ़ने की चर्चा है। पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी CJP नेतृत्व के प्रति सकारात्मक संकेत मिले हैं। CJP ने भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है।
राहुल गांधी के समर्थन के बाद बदले समीकरण?
दोनों पक्षों के बीच नजदीकी बढ़ने की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर हुई सार्वजनिक बयानबाजी से मानी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि CEC के खिलाफ समानांतर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। CJP ने भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की 1 नवंबर की रैली का समर्थन किया।
राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश के बाद CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ‘जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता है।’
राहुल गांधी ने अपने एक अन्य संदेश में छात्रों, युवाओं, पत्रकारों और INDIA गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा था कि अलग-अलग बैनर के बावजूद सभी का मकसद एक है। सभी प्रदर्शन नागरिकों के अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग से जुड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जंतर-मंतर भारत के लोगों का है और वे इसे वापस हासिल करेंगे।
अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी का जताया था आभार
राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से उनका आभार जताया था। उन्होंने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के समर्थन में हस्तक्षेप करने के लिए कांग्रेस नेता की सराहना की थी। इस घटनाक्रम को इसलिए भी अहम माना गया, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर इस संगठन से दूरी बनाए रखते थे।
28 अक्टूबर को अभिजीत दीपके ने रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, ‘कॉकरोच जनता पार्टी 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की रैली का समर्थन करती है। राष्ट्र सबसे ऊपर है।’
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