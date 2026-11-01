इंडिया गुट की महारैली से CJP ने बनाई दूरी, ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, बोले- समर्थन रहेगा

अभिजीत दीपके ने कथित 'वोट चोरी' और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के अभियान का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि CJP रविवार को रामलीला मैदान में होने वाले राजनीतिक दलों के मुख्य मंच पर शामिल नहीं होगी और अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की।

1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) की विशाल महारैली से ठीक एक दिन पहले शनिवार (31 अक्टूबर) को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की।

दीपके ने कथित 'वोट चोरी' और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के अभियान का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि CJP रविवार को रामलीला मैदान में होने वाले राजनीतिक दलों के मुख्य मंच पर शामिल नहीं होगी और अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी।

'CJP एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, समर्थन जारी रहेगा' ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि वे केवल टीएमसी प्रमुख का आभार जताने आए थे।

अभिजीत दीपके ने कहा, "मैं दीदी को धन्यवाद देने आया था, क्योंकि जब जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हमारा पहला आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने युवाओं का पुरजोर समर्थन किया था। जब दिल्ली पुलिस ने हमारे साथियों- सौरव दास और आशुतोष रंका को गिरफ्तार किया था, तब भी दीदी हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही थीं।"

रामलीला मैदान की महारैली में CJP की भागीदारी के सवाल पर दीपके ने कहा, "हम रविवार के विरोध प्रदर्शन का पूरा समर्थन करते हैं और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन और एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, और हम इसे इसी रूप में बनाए रखना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है और कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ लड़ने वाले हर समूह और संगठन का CJP समर्थन करेगी।

CJP इस आंदोलन के जनक हैं, मुझे उन पर गर्व है: ममता बनर्जी रैली में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CJP और युवाओं के प्रयासों की जमकर सराहना की।

ममता बनर्जी ने कहा, "उन्होंने कल की रैली को अपना पूरा समर्थन दिया है और हमने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है। वे (CJP के युवा) चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया के खिलाफ चल रहे इस पूरे आंदोलन के जनक और संस्थापक हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मुझे उन पर बहुत गर्व है।"

ममता बनर्जी ने दीपके और CJP की टीम को पश्चिम बंगाल आने और वहां अपने कार्यक्रम आयोजित करने का न्योता भी दिया। जब मीडिया ने पूछा कि क्या CJP कोलकाता में कोई बड़ा कार्यक्रम करेगी, तो ममता बनर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, "यह उनका फैसला होगा, यह पूरी तरह उनकी पसंद है।"

महारैली से पहले CJP का रुख क्यों महत्वपूर्ण? NEET आंदोलन से लेकर चुनाव आयोग विरोधी प्रदर्शनों तक युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) का यह रुख बेहद अहम माना जा रहा है।

1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली में विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'वोट चोरी' का मुद्दा उठा रहे हैं। CJP ने राजनीतिक मंच साझा न करके अपना यूथ-आधारित गैर-राजनीतिक कैडर बनाए रखने का संदेश दिया है।