INDIA गठबंधन की रैली में नहीं आएंगे 'कॉकरोच'? खरगे ने किया मना, दीपके अभी भी खामोश
विपक्ष की प्रस्तावित रैली में CJP के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि CJP रैली में नहीं आएगी, जबकि पार्टी ने अभी अंतिम फैसला नहीं लेने की बात कही है।
विपक्षी दलों की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित बड़ी रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस रैली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शामिल होने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली पार्टी के बीच संपर्क हुआ है। हालांकि, CJP ने अभी तक रैली में शामिल होने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु में एक सवाल के जवाब में कहा कि CJP रैली में शामिल नहीं होगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की ओर से बुधवार को सोशल मीडिया पर INDIA गठबंधन की रैली के समर्थन में पोस्ट किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच संपर्क हुआ है। यह रैली मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित की जा रही है।
CJP के शामिल होने पर अभी फैसला नहीं
कांग्रेस के सूत्रों ने संकेत दिया कि CJP को रैली में आमंत्रित किए जाने की संभावना है। हालांकि, CJP के एक प्रवक्ता ने कहा कि रैली में भाग लेने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। वहीं, बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जब पूछा गया कि क्या CJP रैली में शामिल होगी, तो उन्होंने ना में जवाब दिया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग की तैयारी
विपक्षी दलों का तत्काल ध्यान शुक्रवार को आयोजित होने वाली एक प्रतीकात्मक संयुक्त बैठक पर है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जन महाभियोग’ की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार करीब 12 साल बाद एक बार फिर इस तरह की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगी। इस बार लोकसभा और राज्यसभा का प्रतीकात्मक संयुक्त सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें INDIA गठबंधन के सभी दलों के शामिल होने की बात कही गई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे महाभियोग का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद गठबंधन के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे।
राहुल गांधी करेंगे बहस का समापन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहस का समापन करेंगे। इसके बाद मतदान होगा। इस दौरान नागरिक समाज के सदस्य और SIR से प्रभावित कुछ लोग भी अपनी आपबीती सुनाएंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, यह बैठक शाम को खरगे के आवास पर होगी। उन्होंने बताया कि बैठक के आयोजन के लिए अशोक होटल और रामलीला मैदान को चुने जाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद खरगे के आवास पर बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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