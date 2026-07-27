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'वादाखिलाफी बर्दाश्त नहीं', प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का दावा कर भड़की CJP, एक दिन का अल्टीमेटम

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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सीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सीजेपी ने कहा कि युवा वादाखिलाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। 

Cockroach Janata Party
कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को फिर दी धमकी

आंदोलन खत्म करने के दो दिन बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का दावा करते हुए सरकार को फिर से धमकी दे डाली है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों से छात्रों और प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने, हिरासत में लिए जाने और गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। यह वादाखिलाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कल यानी मंगलवार तक सारी एफआईआर वापस नहीं ली गईं तो आगे के कदम पर विचार किया जाएगा।

वादा पूरा करे सरकार- CJP

सीजेपी ने दावा किया कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में खास तौर पर एजेंसियां प्रदर्शन करने वाले छात्रों को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'सरकार के इस वादे के बाद कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सारी एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं कीज जाएगी, यह प्रदर्शन खत्म किया गया था।' हालांकि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वह चिंताजनक हैं।

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रिहा करवाने में लगी सीजेपी की लीगल टीम

दास, हमारी लीगल टीम संबंधित राज्यों में ऐक्टिव है और हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। यह सब पहले दिन से ही चल रहा है। दूसरा भारत सरकार, खास तौर पर जेपी नड्डा और जीतेंद्र सिंह जी से बात यही हुई थी कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ देश में कहीं भी ऐक्शन नहीं लिया जाएगा। 28 जुलाई को हमें लिखित में भी इसका आश्वासन दिया गया। इसी के बाद हमने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए आंदोलन खत्म कर दिया। अब अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो यह ना केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ धोखा होगा बल्कि देश के लाखों युवाओं को ठगना होगा। इस तरह की वादा खिलाफी युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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सौरव दास ने लिखा, सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल वादा कर देने से विश्वसनीयता नहीं पैदा होती बल्कि उस वादे का सम्मान भी किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा, आप चिंता ना करें। हम आपके साथ हैं। सीजेपी स्थिति पर नजर बनाए है और खास तौर पर उन राज्यों में जहां एनडीए और बीजेपी की सरकार है, हमारी टीम ऐक्टिल है। हमारी यही मांग है कि जितने भी लोगों को हिरासत मे लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है, तुरंत रिहा कर दिया जाए। अगर कल लतक सभी एफआईआर वापस नहीं ली जाती हैं तो फिर आगे के कदम पर विचार किया जाएगा।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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