CJI सूर्यकांत को नाम लेकर घेरने लगी CJP, प्रदर्शन वाली बात पर जमकर सुना दिया
धरना प्रदर्शन स्थल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के नेता सौरभ दास ने कहा है कि सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को लोगों के संघर्ष के बारे में कुछ नहीं पता है।
CJI सूर्यकांत अब बेंच की एक टिप्पणी के चलते कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। सीजेपी नेता सौरभ दास ने कहा है कि बेंच की तरफ से की गईं टिप्पणियां दिखाती हैं कि उन्हें लोगों के संघर्ष की कोई समझ नहीं है। खास बात है कि बीते कुछ दिनों से दास लगातार अदालत के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार पार्टी ने धरना प्रदर्शनों को लेकर की गई शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धरना प्रदर्शनों को हमेशा के लिए कब्जा करके नहीं रखा जा सकता है। उस समय कारोबारी संगठनों की याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी। अब सीजेपी इसी बात पर नाराजगी जता रही है।
CJP ने CJI को बनाया निशाना
सौरभ दास ने लिखा, 'भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कौन बताएगा कि किसी को भी किसी जगह पर कब्जा करने और हमेशा के लिए सड़क पर सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो भी तब जब हम ऐसे महंगाई वाले समय में जी रहे हैं? क्या सरकार की वजह से बने हालात और अदालत की नाकामी, या कहें कि मदद और उकसावे की वजह से कभी कभी बड़ी संख्या में लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं?'
उन्होंने लिखा, 'किसी को भी कठोर कार्रवाई झेलने में मजा नहीं आता है। यह जानते हुए भी कि अदालत शायद ही प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आता है और सरकार या पुलिस पर लगाम लगाता है। इसके बाद भी वो ऐसा करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। खासौर से तब जब सरकार प्रदर्शनकारियों को बात करने तक नहीं बुलाती हैं।'
CJI सूर्यकांत की बेंच से पूछे सवाल
दास ने लिखा, 'चीफ जस्टिस कांत और उनकी बेंच की बातें एक ऐसी सोच दिखाती हैं जो हर सच्चाई से अलग है, लोगों के क्लास और जाति के संघर्षों को बिल्कुल नहीं पहचानती, जागने और हालात को समझने में नाकाम रही है और जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर आप देखते हैं कि इतने सारे लोग बड़े खतरों के बावजूद बाहर आकर प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि इन सभी सवालों, बातों और मनमाने नियमों को थोपकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करें।'
उन्होंने पूछा, 'ज्ञानू और चुनाव आयोग में हुए फ्रॉड पर इस बेंच ने सरकार से कितने सवाल पूछे? बिल्कुल भी नहीं। यही बात पूरी कहानी बयां कर देती है।'
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट व्यापारियों की तरफ से प्रदर्शनों पर उठाए गए सवालों से जुड़ी याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। तब संगठन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अगर आप त्योहारों के दौरान बिक्री नहीं करते हैं, तो कारोबार पर असर पड़ता है। इससे हमारे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी गुजारिश है कि उन्हें कुछ लीक से हटकर समाधान खोजने चाहिए।
इसपर सीजेआई ने कहा, 'आप किसी जगह पर हर समय कब्जा नहीं कर सकते। अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान, पत्रकार, वकील आदि कहां जाएंगे? मजदूर संघ कहां जाएंगे? बेघर लोग कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसके लिए एक निश्चित अवधि तय की जानी चाहिए।' साथ ही अदालत ने प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार करने के बीच संतुलन पर जोर दिया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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