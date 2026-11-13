बच्चों की थाली का अनाज बाजार में बेच दिया? 'मदन दिलावर एंड कंपनी' पर बरसे आशुतोष रांका
राजस्थान के कोटा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पोषाहार के लिए आवंटित 650 टन से ज्यादा गेहूं-चावल गायब होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर CJP के आशुतोष रांका ने मदन दिलावर पर निशाना साधा।
राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पोषाहार के लिए आवंटित गेहूं और चावल की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है। गुजरात की एक ट्रांसपोर्ट फर्म पर सरकारी स्कूलों में पहुंचाए जाने वाले हजारों क्विंटल खाद्यान्न को बाजार में बेचने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा है।
आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खबर शेयर करते हुए लिखा, ‘मदन दिलावर एंड कंपनी का एक और कारनामा।’ रांका की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं और बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर उनकी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। इस बार मामला सीधे बच्चों के पोषाहार के लिए आवंटित अनाज की सप्लाई से जुड़ा है।
छह महीने में 650 टन से ज्यादा गेहूं-चावल गायब होने का दावा
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कोटा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषाहार के लिए आवंटित 650.50 टन गेहूं और चावल स्कूलों तक नहीं पहुंचे। रिपोर्ट में गेहूं की मात्रा 4233.09 क्विंटल और चावल की मात्रा 2272.59 क्विंटल बताई गई है। इनकी कुल बाजार कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये आंकी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के हिम्मतनगर की फर्म मैसर्स भैरवनाथ रोडवेज को सरकारी स्कूलों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फर्म ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से 7689.80 क्विंटल गेहूं और 3787.50 क्विंटल चावल उठाया था। हालांकि, स्कूलों से सत्यापन कराने पर बड़ी मात्रा में अनाज वहां नहीं पहुंचने की बात सामने आई।
जांच में गायब गेहूं की कीमत 1.09 करोड़ रुपये और चावल की कीमत 55.92 लाख रुपये आंकी गई है। मामले में कलेक्टर की ओर से गठित जांच समिति ने जांच पूरी कर ली है और संबंधित फर्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
फर्म पर कार्रवाई, टेंडर निरस्त करने की तैयारी
प्रशासन अब संबंधित फर्म के खिलाफ वसूली की कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके अलावा फर्म का टेंडर निरस्त करने और उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। राजस्थान में फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश भी भेजी गई है। खाद्यान्न परिवहन के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।
इस पूरे मामले ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण के लिए चलाई जा रही व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस अनाज को बच्चों की थाली तक पहुंचना था, उसकी सप्लाई में इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई, इसकी जवाबदेही तय होना बाकी है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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