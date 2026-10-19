दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर बड़ा अपडेट; टॉप-5

टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना में शामिल हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस की 12 टीम गठित की गई थीं। राजस्थान व महाराष्ट्र से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पर उनसे पूछताछ की जा रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद आशुतोष रांका और सौरभ दास के समर्थन में एक लंबा पोस्ट लिखा। दोनों पिछले पांच दिनों से जेल में हैं। दीपके ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि किसी ने उनसे त्याग करने के लिए नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने दूसरों की परवाह की। वहीं, अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए तीनों आरोपियों ने हमले के बाद देश छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। राजस्थान पुलिस तीनों को मुंबई पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर रही है। सोमवार की पांच बड़ी खबरें यहां पढ़ें...

दूसरों के लिए खड़े हुए रांका और सौरभ: अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और सौरभ दास के समर्थन में सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरों की चिंता की, जबकि उनसे किसी ने त्याग करने के लिए नहीं कहा था। दीपके ने बताया कि आशुतोष कुछ साल पहले तक लंदन में एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करते थे और लाखों रुपये कमाते थे। पढ़ें पूरी खबर…

पाकिस्तान का औजार मत बनो, OIC को भारत का कड़ा जवाब भारत सरकार ने इराक की राजधानी बगदाद में 17 और 18 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद की 52वीं बैठक में पारित भारत विरोधी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने संगठन के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उसे भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने ओआईसी पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उसे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की नसीहत दी। पढ़ें पूरी खबर…

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद देश छोड़ने की तैयारी में थे आरोपी अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने हमले के बाद भारत छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। रविवार शाम टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाई गई थीं, हालांकि वह इस हमले में बाल-बाल बच गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की आगे की योजना के बारे में जानकारी मिली। पढ़ें पूरी खबर…

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 13.3 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसमें से करीब 99 फीसदी रकम राज्य के दो मंत्रियों ने दी। चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक, खेल मंत्री आधव अर्जुन ने पार्टी को 8.2 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि लोक निर्माण मंत्री आरवी रंजीत कुमार ने 5 करोड़ रुपये दिए। दोनों मंत्रियों का कुल योगदान 13.2 करोड़ रुपये रहा। पढ़ें पूरी खबर…

दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन, सेल्फी और वीडियो बनाने पर रोक