दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर बड़ा अपडेट; टॉप-5
टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना में शामिल हमलावरों का पता लगाने के लिए पुलिस की 12 टीम गठित की गई थीं। राजस्थान व महाराष्ट्र से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पर उनसे पूछताछ की जा रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद आशुतोष रांका और सौरभ दास के समर्थन में एक लंबा पोस्ट लिखा। दोनों पिछले पांच दिनों से जेल में हैं। दीपके ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि किसी ने उनसे त्याग करने के लिए नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने दूसरों की परवाह की। वहीं, अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए तीनों आरोपियों ने हमले के बाद देश छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। राजस्थान पुलिस तीनों को मुंबई पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर रही है। सोमवार की पांच बड़ी खबरें यहां पढ़ें...
दूसरों के लिए खड़े हुए रांका और सौरभ: अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और सौरभ दास के समर्थन में सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरों की चिंता की, जबकि उनसे किसी ने त्याग करने के लिए नहीं कहा था। दीपके ने बताया कि आशुतोष कुछ साल पहले तक लंदन में एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करते थे और लाखों रुपये कमाते थे। पढ़ें पूरी खबर…
पाकिस्तान का औजार मत बनो, OIC को भारत का कड़ा जवाब
भारत सरकार ने इराक की राजधानी बगदाद में 17 और 18 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद की 52वीं बैठक में पारित भारत विरोधी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने संगठन के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उसे भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने ओआईसी पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उसे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की नसीहत दी। पढ़ें पूरी खबर…
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद देश छोड़ने की तैयारी में थे आरोपी
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने हमले के बाद भारत छोड़कर भागने की योजना बनाई थी। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। रविवार शाम टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाई गई थीं, हालांकि वह इस हमले में बाल-बाल बच गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की आगे की योजना के बारे में जानकारी मिली। पढ़ें पूरी खबर…
थलपति विजय की पार्टी को 2 मंत्रियों ने दिया 13.2 करोड़ रुपये
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 13.3 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसमें से करीब 99 फीसदी रकम राज्य के दो मंत्रियों ने दी। चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक, खेल मंत्री आधव अर्जुन ने पार्टी को 8.2 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि लोक निर्माण मंत्री आरवी रंजीत कुमार ने 5 करोड़ रुपये दिए। दोनों मंत्रियों का कुल योगदान 13.2 करोड़ रुपये रहा। पढ़ें पूरी खबर…
कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के दौरान 19 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। फोरम फॉर दुर्गोत्सव और पुलिस ने भीड़ प्रबंधन के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत पूजा समितियों को रेनकोट और वॉकी-टॉकी रखने के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियमित घोषणाएं करनी होंगी। पंडाल के भीतर वीडियो बनाने और सेल्फी लेने पर भी रोक लगाने को कहा गया है। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें