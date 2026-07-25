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फिर इस्तीफे की मांग केवल धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेगी, CJP ने दे डाली चेतावनी

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET विवाद पर CJP प्रवक्ता आशुतोष रंका का बड़ा दावा। बोले- यह मामला टाइम बम की तरह है, अब गुस्सा सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा। जानिए पीएम मोदी पर क्या उठाए सवाल।

'हफ्तों-महीनों नहीं टल सकता NEET मुद्दा', CJP प्रवक्ता ने क्यों कहा- अब बात शिक्षा मंत्री से आगे बढ़ चुकी है
'हफ्तों-महीनों नहीं टल सकता NEET मुद्दा', CJP प्रवक्ता ने क्यों कहा- अब बात शिक्षा मंत्री से आगे बढ़ चुकी है

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने नीट विवाद के बीच केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देशभर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। रंका ने इस विवाद की तुलना एक 'टाइम बम' से करते हुए चेतावनी दी कि लोगों का असंतोष अब केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रहने वाला है।

'सरकार जितना इंतजार करेगी, गुस्सा उतना बढ़ेगा'

इंडिया टुडे के साथ बातचीत में CJP प्रवक्ता ने स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए कहा, "यह एक टाइम बम की तरह है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हफ्तों या महीनों तक टाला जा सके क्योंकि पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।"

उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा, "आप जितना इंतजार करेंगे, असंतोष और गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। अब यह गुस्सा तेजी से प्रधानमंत्री की ओर मुड़ रहा है। सरकार को यह समझना होगा कि बहुत जल्द यह बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहेगी।"

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प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें और सरकार का रुख

आशुतोष रंका ने बताया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से दो और मांगें कर रहे हैं-

  • नीट विवाद से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा।
  • प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी कानूनी मामलों की वापसी।

रंका ने दावा किया कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में इन दोनों मांगों पर 'सैद्धांतिक सहमति' बन गई है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। रंका के मुताबिक, सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया है और कहा है कि इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया जाएगा।

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'पीएम मोदी को एक्शन लेने में दो महीने क्यों लगे?'

पेपर लीक मामले में सख्त कदम उठाने को लेकर प्रधानमंत्री के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए CJP नेता ने सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार को इस विवाद पर प्रतिक्रिया देने में लगभग दो महीने का समय क्यों लगा? रंका ने तंज कसते हुए कहा, "पहले विरोध प्रदर्शन के बाद पीएम को 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। नीट पेपर लीक होने के लगभग दो महीने बाद प्रधानमंत्री एक्टिव हुए हैं।"

'बिना इस्तीफे के सिस्टम में सुधार पर चर्चा संभव नहीं'

रंका ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और बड़े स्तर पर ढांचागत सुधार चाहते हैं। लेकिन, उनका सीधा तर्क है कि जब तक शिक्षा मंत्रालय की कमान उस व्यक्ति (धर्मेंद्र प्रधान) के हाथ में है जो इस मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार है, तब तक इन सुधारों पर कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती।

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सिर्फ CJP तक सीमित नहीं रहा आंदोलन

अपनी बात खत्म करते हुए रंका ने दावा किया कि अब यह आंदोलन केवल कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसके तहत देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता का बढ़ता गुस्सा सीधे तौर पर सरकार को निशाना बना रहा है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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