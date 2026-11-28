सीजेपी नेता सौरव दास ने कहा कि अगर विपक्षी दल किसी भी तरह से ऐसा कदम उठाते हैं, जिससे बीजेपी को लोकतंत्र के खिलाफ उसकी कथित योजनाओं में फायदा मिलता है तो यह जनता के साथ बड़ा धोखा होगा।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने परिसीमन बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से संसद में इसका विरोध करने की अपील की है। पार्टी ने चेतावनी दी कि जो भी राजनीतिक दल या नेता इस बिल को पास कराने में मदद करेगा, वह जनता के जनादेश के साथ बड़ा धोखा करेगा। सीजेपी का कहना है कि परिसीमन की आड़ में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को सत्ताधारी दल के फायदे के हिसाब से बदला जा सकता है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सभी दलों से एकजुट होकर इसका विरोध करने को कहा है। उसका आरोप है कि प्रस्तावित परिसीमन में सबसे चिंताजनक पहलू निर्वाचन क्षेत्रों का इस तरह से दोबारा निर्धारण करना है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सके। इसे चुनावी नक्शे में हेरफेर यानी 'जेरीमैंडरिंग' कहा जाता है।

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर से संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तीन विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था में प्रत्येक राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का भी जिक्र किया गया है। इसी मुद्दे पर सीजेपी ने राजनीतिक दलों को आगाह किया कि केवल सीटों की संख्या बढ़ने को परिसीमन का फायदा मानना सही नहीं होगा। पार्टी के मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह बदली जा सकती हैं कि कुछ क्षेत्रों में खास मतदाताओं को एक साथ कर दिया जाए और दूसरे क्षेत्रों में उन्हें अलग-अलग बांट दिया जाए। ऐसा करने से कुल पड़े वोटों की संख्या में कोई बदलाव किए बिना भी चुनाव का नतीजा प्रभावित किया जा सकता है।

BJP को चुनावी बढ़त देने का आरोप सीजेपी ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए और स्वतंत्र निगरानी नहीं रखी गई तो इसका इस्तेमाल BJP को लंबे समय तक चुनावी बढ़त दिलाने के लिए किया जा सकता है। पार्टी का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दशकों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती हैं। अगर इन्हें किसी मौजूदा सरकार के पक्ष में तय किया गया तो जनता की बदलती राय भी संसद में सही तरीके से दिखाई नहीं दे पाएगी।

सीजेपी ने परिसीमन को लेकर अपनी चिंता के साथ चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में किए जा रहे SIR का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी ने इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने, गड़बड़ियों और पारदर्शिता की कमी के आरोपों का जिक्र किया। सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रस्तावित परिसीमन आयोग की प्रक्रिया से जोड़ने पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने अपने बयान में उन्हें लोकतांत्रिक नियमों के साथ विश्वासघात करने वाला बताया और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग ने जनता का भरोसा खोया है।

परिसीमन पर क्या बोले आशुतोष रांका सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल यह तर्क देकर परिसीमन बिल का समर्थन कर रहे हैं कि इससे देशभर में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे किस तरह के चुनावी क्षेत्र निर्धारण का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने असम के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का उदाहरण देखने की बात कही। रांका के मुताबिक, केवल सीटें बढ़ने के आधार पर बिल का समर्थन करना सही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे होने वाली प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है।