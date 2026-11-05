CJP ने फिर किया आंदोलन का ऐलान; दिल्ली छोड़ अब कहां बनाने जा रहे जंतर-मंतर? दीपके भी होंगे शामिल
CJP Protest at Kochi: 7 नवंबर को कोच्चि में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। उनके अलावा समूह के दक्षिण क्षेत्र प्रमुख विजय मल्लंगी और राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज़ भी मौजूद रहेंगे।
CJP Protest at Kochi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अब नए आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कहा कि दिवाली से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को केरल के कोच्चि में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के खिलाफ नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही CJP ने एक बार फिर मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई है। CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि "कोच्चि में जंतर-मंतर" नाम का यह विरोध प्रदर्शन राजेंद्र मैदान में शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। 7 नवंबर को कोच्चि में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में समूह के दक्षिण क्षेत्र प्रमुख विजय मल्लंगी और राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज़ भी मौजूद रहेंगे। कोच्चि में होने वाला यह विरोध प्रदर्शन, दक्षिण में CJP का पहला बड़ा कदम है। एक्स पर CJP ने एक पोस्ट में लिखा है, “लोकतंत्र बचाएं! SIR रद्द करें! हमारे साथ जुड़ें - 7 नवंबर - शाम 4 बजे | राजेंद्र मैदान, कोच्चि।”
पिछले महीने हुई थी गिरफ्तारी
इससे पहले दिल्ली में, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार और SIR के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश के दौरान CJP के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले महीने, दीपके और CJP के अन्य नेताओं (जिनमें आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल थे) को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वे बिना अनुमति के जंतर-मंतर पर ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे।
शांति के लिए लिखित आश्वासन दिया
इसके बाद सरकार ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित (नोटिफाई) करने का दर्जा वापस ले लिया था। हालांकि, दास और रांका ने इस जगह में प्रवेश किया और सरकार के इस फैसले के विरोध में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन दोनों के एक सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में, उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने यह लिखित आश्वासन दिया कि जब तक जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां कोई और प्रदर्शन आयोजित नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
कोच्चि में CJP नए सिरे से आंदोलन
दीपके, जिन्होंने पिछले महीने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'तिरंगा कार्यक्रम' की घोषणा की थी, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में SEM ने उन्हें सशर्त जमानत (बेल) पर रिहा कर दिया था। जमानत की शर्तों में से एक मुख्य शर्त यह थी कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले एक साल तक उनकी ओर से शांति भंग करने वाली कोई गतिविधि न हो। CJP ने 1 नवंबर को दिल्ली में INDIA गठबंधन के मार्च को अपना समर्थन दिया, लेकिन रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली रैली में हिस्सा नहीं लिया अब कांग्रेस शासित केरल के कोच्चि में CJP नए सिरे से आंदोलन करने जा रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।