24 जुलाई को CJP का देशभर में आंदोलन का ऐलान, किस पर भड़कीं प्रियंका गांधी; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब पूरे देश में फैलने वाला है। अभिजीत दीपके ने देश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करते हुए छात्रों को एकजुट होने की अपील की है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों पर तीखा हमला बोलते हुए मीडिया को सरकार का चेहरा बताया...

Top News Today: जंतर-मंतर पर एक महीने से जारी छात्र आंदोलन अब पूरे देश में फैलने की राह पर है। अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए शुक्रवार को देश के सभी जिलों में 24 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में मीडिया पर जमकर भड़कते हुए पत्रकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है और केवल वही सवाल पूछता है जो सत्ता पक्ष चाहता है। प्रियंका ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों पर लाठीचार्ज और प्रधानमंत्री के सदन से गायब रहने जैसे मुद्दों पर मीडिया से सवाल पूछे और कहा कि जब पूरे देश का युवा सड़कों पर उतर आया है तो सदन क्यों नहीं चल रहा, यह पूछने की बजाय छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

जंतर-मंतर के बाद अब पूरे देश में छात्र आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को अब पूरे देश स्तर पर फैलाने का ऐलान किया है। पार्टी ने शुक्रवार 24 जुलाई को देशभर के सभी जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की छात्रों से अपील की है। CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्टर जारी कर छात्रों को पांच सूत्री रणनीति बताई है। इसमें प्रदर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस से पूर्व अनुमति लेना, अप्रूवल लेटर साथ रखना, मार्च के लिए कानूनी सलाह लेना, आकर्षक पोस्टर-बैनर तैयार करना और सोशल मीडिया पर व्यापक अपील जारी करने जैसी बातें शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...

संजीव मुखिया को CBI की क्लीन चिट नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में कथित मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने क्लीन चिट दे दी है। CBI ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि मुखिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बिहार पुलिस ने नालंदा निवासी मुखिया को आरोपी बनाया था। वह कई दिनों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार हुआ और बाद में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। CBI के अनुसार, पहले की अन्य परीक्षाओं में उसका नाम आने के आधार पर संदेह हुआ था, लेकिन नीट 2024 मामले में उसकी कोई भूमिका साबित नहीं हुई। पढ़ें पूरी खबर...

पत्रकारों पर भड़कीं प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया पर तीखा हमला बोला। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार के जाल में फंसा है और केवल वही सवाल पूछता है जो सत्ता पक्ष चाहता है। प्रियंका ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे को लेकर सवाल न पूछने पर पत्रकारों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश का युवा सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि क्या मीडिया ने छात्रों पर लाठीचार्ज के बारे में उनसे सवाल किया है। पढ़ें पूरी खबर...

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन इस्तीफा दे सकते हैं बांग्लादेश की राजनीति में नया भूचाल आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई में लंदन यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से कथित फोन पर बातचीत की जानकारी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पर इस्तीफे का दबाव बना है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। BNP नेताओं ने भी इस्तीफे की संभावना जताई है। पढ़ें पूरी खबर...