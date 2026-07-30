CJP को पसंद आ गई राहुल गांधी की बात, अमित शाह वाले बयान पर दे दिया साथ
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाए थे कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बयान पर कांग्रेस का साथ दिया है और जवाब मांगा है।
कांग्रेस को कॉकरोच जनता पार्टी का साथ मिलता दिख रहा है। बुधवार को ही संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सीजेपी ने सहमति जताई है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छात्रों को निशाना बनाने की अनुमति दी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसपर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब सीजेपी ने कहा है कि इससे गृहमंत्री की भूमिका पर सवाल उठते हैं।
राहुल गांधी ने सदन में गृह मंत्री की गैरमौजूदगी को लेकर दावा किया कि 'तथाकथित गृह मंत्री' को हिम्मत नहीं है कि वह सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 'गृह मंत्री सदन में नहीं हैं क्योंकि वह डरे हुए हैं।' इसके बाद, उन्होंने छात्रों पर बलप्रयोग का जिक्र करते हुए गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बलप्रयोग का आदेश किसने दिया था।
CJP ने दिया कांग्रेस का साथ
सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इस पर राहुल गांधी का बयान शेयर कर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने लिखा, 'यह 20 जुलाई को पुलिस क्रूरता मामले में गृहमंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाता है। उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है। हर जान कीमती है। गृहमंत्री के आदेश पर एक छात्र ने आंखों की रोशनी गंवा दी! इसपर अभी जवाब देना होगा।'
भाजपा ने झूठा करार दिया
भाजपा ने बुधवार को राहुल गांधी के उस दावे को 'झूठ' करार दिया कि पिछले सप्ताह संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाने और अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी की इस टिप्पणी की भी आलोचना की कि शाह 30 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, क्योंकि वह डरे हुए हैं।
भाजपा सांसद ने कहा, 'यह झूठ है। शायद प्रधानमंत्री के काफिले में भी 30 गाड़ियां नहीं होतीं। राहुल गांधी, आइए और मुझे दिखाइए कि अमित शाह के काफिले में आपने वे 30 गाड़ियां कहां देखीं?'
प्रवक्ता ने कहा कि जहां भी कोई विरोध-प्रदर्शन या मार्च होता है, वहां मौजूद मजिस्ट्रेट ही यह तय करता है कि जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही हो तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि गृह मंत्री। उन्होंने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसका मतलब यह नहीं है कि गृह मंत्री ऐसी हर स्थिति के लिए आदेश जारी कर रहे हैं।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें