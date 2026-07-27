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अभिजीत दीपके जल्द करेंगे शादी? रिश्तों की आई बाढ़, मां ने बताया कैसी चाहिए बहू

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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CJP बनाने वाले अभिजीत दीपके के लिए शादी के ढेरों रिश्ते आ रहे हैं। आंदोलन की जीत के बाद जब उनकी मां से पूछा गया कि उन्हें कैसी बहू चाहिए तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया।

Abhijit dipke cjp
अभिजीत दीपके के लिए शादी के ढेरों रिश्ते आ रहे हैं

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन अब खत्म हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की अपील देश-भर से हजारों युवाओं ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और एक महीने से भी ज्यादा समय तक धरने के बाद आखिरकार सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगें मान लीं। इस आंदोलन को युवाओं के लिए बड़ी जीत बताया जा रहा है और इस जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट CJP की नींव रखने वाले, अभिजीत दीपके को दिया जा रहा है। इन सब के बीच अब अभिजीत दीपके की शादी सुर्खियों में आ गई है। दरअसल अभिजीत की मां ने बताया है कि आंदोलन के बाद दीपके की शादी के लिए रिश्तों की बाढ़ सी आ गई है।

बता दें कि अभिजीत दीपके CJP के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद उन्होंने ही CJP के नाम से सोशल मीडिया पेज बनाया था। देखते ही देखते लाखों लोग इस मुहिम से जुड़ गए और अब जंतर-मंतर पर कई दिनों के संघर्ष के बाद अभिजीत दीपके और उनकी टीम को सफलता मिली। TV9 मराठी से खास बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके के माता-पिता ने आंदोलन की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की। बातचीत में जब अभिजीत की शादी का जिक्र छिड़ा, तो उनकी मां ने मुस्कुराते हुए बताया कि CJP के आंदोलन की सफलता के बाद से ही अभिजीत के लिए शादी के रिश्तों के लिए अनगिनत फोन आ रहे हैं।

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दीपके की मां ने कहा, "उसकी शादी के लिए बहुत सारे फोन आ रहे हैं। रिश्ते तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब यह सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि, शादी जब होनी होगी तब देखी जाएगी, पहले उन्हें इन सब चीजों से थोड़ा बाहर आने दीजिए।"

कैसी चाहिए बहू?

वहीं जब अभिजीत की मां से पूछा गया कि उन्हें अपने घर के लिए कैसी बहू पसंद है, तो उन्होंने जवाब दिया, "पहले मेरी ख्वाहिश थी कि बहू एकदम सीधी-सादी हो। लेकिन अब अभिजीत जिस मुकाम पर पहुंच गया है, उसके बाद अपनी जीवनसाथी चुनने का फैसला पूरी तरह उसका है।" उन्होंने आगे कहा कि दीपके को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा, “हम तो बस उसके फैसले का समर्थन करेंगे। अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा कि माता-पिता ने जिस लड़की से कह दिया, उससे शादी हो गई। अब आज के बच्चों की सोच अलग है।"

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आगे क्या करेंगे दीपके?

इधर आंदोलन की सफलता पर अभिजीत दीपके के आगे के प्लान को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या दीपके CJP को एक राजनैतिक पार्टी में तब्दील करेंगे या किसी पार्टी के साथ मिल जाएंगे। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर दीपके की मां ने कहा कि उन्हें अभी नहीं पता कि अभिजीत आगे क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अभिजीत जो भी फैसला लेंगे, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा।

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'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए'

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को बधाई दिया था। उन्होंने जंतर-मंतर पर मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि यह इस्तीफा लोकतंत्र की ताकत का सबूत है। उन्होंने युवाओं से कहा, "वे कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।" दीपके ने आगे CJI सूर्यकांत की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा, "अगर आपने हमें 'कॉकरोच' नहीं कहा होता, तो मैं भारत वापस नहीं आता। अगर आपने हमें 'कॉकरोच' नहीं कहा होता, तो देश के युवा सड़कों पर नहीं उतरते। अगर आपने हमें 'कॉकरोच' नहीं कहा होता, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता।"

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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