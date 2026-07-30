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'मेरा देश बदल रहा है' CJP के अभिजीत दीपके ने शेयर किया बच्चों के प्रोटेस्ट का वीडियो

By Upendra Thapak
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने स्कूली छात्रों के एक प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो के शेयर करके दीपके ने लिखा कि मेरा देश बदल रहा है। इन छात्रों को सलाम।

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अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके इस वक्त भारत में प्रमुख युवा चेहरों में से एक बन चुके हैं। आंदोलन की दम पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाने वाले दीपके ने सोशल मीडिया साइट पर बच्चों के प्रोटेस्ट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने धरना दे रहे बच्चों की तारीफ करते हुए लिखा कि हमारा देश बदल रहा है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए दीपके ने इसे अपना समर्थन दिया। उन्होंने लिखा, "मेरा देश बदल रहा है। इन बच्चों को सलाम, यही देश का भविष्य हैं।" दीपके द्वारा शेयर किए जा रहे इस वीडियो राजस्थान के जालौर का है। यहां पर एक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चे और अभिभावक धरने पर बैठ गए। बच्चों के इस आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और तुरंत ही पांच शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि तीन और शिक्षकों को भी जल्दी ही तैनात किया जाएगा।

वीडियो में एक छात्रा साफ तौर पर अपनी परेशानी बताती हुई नजर आ रही है। वह कहती है, "हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। यहां सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, जबकि फर्स्ट ग्रेड के दो टीचर हैं। इनमें से एक टीचर के पास प्रिंसिपल का कार्यभार भी है। ऐसे में जब उस काम से वह फ्री होते हैं, तब कहीं पढ़ाने के लिए आ पाते हैं। हमारी शिक्षा विभाग से मांग है। स्कूल में टीचरों की तैनाती की जाए।" जिस दौरान छात्रा अपनी बात रख रही थी, उस दौरान वहां पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए थे। वह नारा लगा रहे थे। "हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।"

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बिहार में भी जेन अल्फा का आंदोलन

राजस्थान के अलावा बिहार के गया में भी जेन अल्फा का आंदोलन देखने को मिला। रोहतास के चेनारी इलाके में एक मिडिल स्कूल के करीब 40 से ज्यादा बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम के पास पहुंच गए। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई, जब बच्चों को एसडीएम अपने कार्यालय पर नहीं मिले। उसके बाद फिर क्या था। इन बच्चों की टीम ने वहीं पर अपना डेरा डाल दिया और एसडीएम का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद जब एसडीएम वहां पहुंचे तो सभी बच्चों ने मिलकर स्कूल में आने वाली मिड डे मील, सफाई समेत अन्य परेशानियों को उनसे साझा किया। इसके बाद एसडीएम ने उन्हें सुधार का आश्वासन दिया।

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बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और सफलता के बाद सोशल मीडिया पर आंदोलन का क्रेज बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आंदोलन के जरिए लोग अपने हक की मांग करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान और बिहार के इन बच्चों का यह प्रदर्शन इसी फेहरिस्त की अगली कड़ी है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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