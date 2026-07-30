'मेरा देश बदल रहा है' CJP के अभिजीत दीपके ने शेयर किया बच्चों के प्रोटेस्ट का वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने स्कूली छात्रों के एक प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो के शेयर करके दीपके ने लिखा कि मेरा देश बदल रहा है। इन छात्रों को सलाम।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके इस वक्त भारत में प्रमुख युवा चेहरों में से एक बन चुके हैं। आंदोलन की दम पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाने वाले दीपके ने सोशल मीडिया साइट पर बच्चों के प्रोटेस्ट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने धरना दे रहे बच्चों की तारीफ करते हुए लिखा कि हमारा देश बदल रहा है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए दीपके ने इसे अपना समर्थन दिया। उन्होंने लिखा, "मेरा देश बदल रहा है। इन बच्चों को सलाम, यही देश का भविष्य हैं।" दीपके द्वारा शेयर किए जा रहे इस वीडियो राजस्थान के जालौर का है। यहां पर एक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चे और अभिभावक धरने पर बैठ गए। बच्चों के इस आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और तुरंत ही पांच शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि तीन और शिक्षकों को भी जल्दी ही तैनात किया जाएगा।

वीडियो में एक छात्रा साफ तौर पर अपनी परेशानी बताती हुई नजर आ रही है। वह कहती है, "हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। यहां सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, जबकि फर्स्ट ग्रेड के दो टीचर हैं। इनमें से एक टीचर के पास प्रिंसिपल का कार्यभार भी है। ऐसे में जब उस काम से वह फ्री होते हैं, तब कहीं पढ़ाने के लिए आ पाते हैं। हमारी शिक्षा विभाग से मांग है। स्कूल में टीचरों की तैनाती की जाए।" जिस दौरान छात्रा अपनी बात रख रही थी, उस दौरान वहां पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए थे। वह नारा लगा रहे थे। "हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।"

बिहार में भी जेन अल्फा का आंदोलन राजस्थान के अलावा बिहार के गया में भी जेन अल्फा का आंदोलन देखने को मिला। रोहतास के चेनारी इलाके में एक मिडिल स्कूल के करीब 40 से ज्यादा बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम के पास पहुंच गए। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई, जब बच्चों को एसडीएम अपने कार्यालय पर नहीं मिले। उसके बाद फिर क्या था। इन बच्चों की टीम ने वहीं पर अपना डेरा डाल दिया और एसडीएम का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद जब एसडीएम वहां पहुंचे तो सभी बच्चों ने मिलकर स्कूल में आने वाली मिड डे मील, सफाई समेत अन्य परेशानियों को उनसे साझा किया। इसके बाद एसडीएम ने उन्हें सुधार का आश्वासन दिया।