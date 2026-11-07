CJP protest LIVE: कोच्चि को बना डाला जंतर-मंतर, SIR के खिलाफ CJP का फिर से प्रोटेस्ट, अभिजीत दीपके भी रहेंगे

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके।

केरल के कोच्चि में मतदाता सूची के SIR के विरोध में शनिवार शाम को मार्च बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल होंगे। इस प्रदर्शन के जरिए एसआईआर की प्रक्रिया वापस लेने की मांग की जाएगी। कार्यक्रम में केरल के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों, खासकर युवाओं के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजकों के मुताबिक, प्रदर्शन मार्च शनिवार शाम 4 बजे कोच्चि के मरीन ड्राइव से शुरू होगा। यह मार्च राजेंद्र मैदान तक जाएगा, जहां जनसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम को 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' नाम दिया गया है। इसमें अभिजीत दीपके और एक्टर प्रकाश राज के अलावा सीजेपी की राष्ट्रीय नेता अफरीन नवाज और दक्षिण भारत के प्रभारी विजय रेड्डी मल्लांगी भी शामिल होंगे। दीपके और प्रकाश राज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह कार्यक्रम मतदाता सूची के SIR के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी की मांग है कि इस प्रक्रिया को वापस लिया जाए। यहां पढ़िए लाइव अपडेट्स…

7 Nov 2026, 03:45:14 PM IST CJP protest live updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मनाही इससे पहले सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को नई दिल्ली में जंतर-मंतर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल वाली सूची से हटा दिया था। इसके बाद अभिजीत दीपके को दिल्ली में पार्टी की ओर से घोषित तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था।

7 Nov 2026, 03:30:04 PM IST CJP protest live updates: बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कोच्चि सिटी पुलिस की स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, सीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोच्चि के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मार्च शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।