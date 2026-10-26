CJP में पड़ गई फूट? रांका और दास मुक्का मार रहे; अभिजीत दीपके ने नई तस्वीर पोस्ट कर बताई पूरी बात
Internal rift in CJP: इस बात की भी अटकलें लगाई जी रहीं थीं कि टीम के तीन कॉकरोचों यानी अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच फूट पड़ गई है। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों में पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रही।
Internal rift in CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके विरोधियों के निशाने पर आए हुए हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंदोलनों में खुद पीछे रहकर उन्होंने दोनों सह संयोजकों सौरभ दास और आशुतोष रांका को आग में धकेल दिया, जिससे उन्हें सात दिनों तक तिहाड़ में बंद रहना पड़ा है। कुछ लोग तो उनके उस बयान पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें दीपके ने लोगों से दिवाली तक आंदोलन रोकने की अपील की थी और उसी वीडियो संदेश में ये बात कही थी कि असल में सौरभ दास और आशुतोष रांका ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
सोशल मीडिया यूजर्स और विरोधियों ने दीपके के इस बयान को आंदोलनों से पल्ला झाड़ने और दास और रांका को मामले में फंसाने की चाल के रूप में देखा। अब इस बात की भी अटकलें लगाई जी रहीं हैं कि टीम के तीन कॉकरोचों यानी अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच फूट पड़ गई है। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों में पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रही और दीपके ने उन दोनों के जेल से आने से पहले ही आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया।
रांका और दास दीपके को मुक्का मार रहे
इन्हीं आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने सोमवार (26 अक्तूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीनों साथियों (खुद दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका) के साथ एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें तीनों ही नटखट और मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दीपके ने तंज कसते हुए लिखा है कि हमारे बीच "अंदरूनी फूट" पड़ गई है। इस तस्वीर में तीनों नेताओं ने एकजुटता जाहिर करने के लिए एक ही तरह की यानी काली टी-शर्ट पहन रखी है और तीनों ही अजीब सा पोज दे रहे हैं। दीपके फोटो के बीच में हैं और सेल्फी ले रहे हैं, जबकि रांका और दास उन पर मुक्का मारते हुए पोज़ दे रहे हैं।
पिछले हफ्ते रांका और दास तिहाड़ से छूटे
बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया था। तब दोनों ने हलफनामा दिया था कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया था। दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने दोनों को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। ऐसी भी चर्चा है कि ये तीनों नेताओं ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर चुप्पी साध ली है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।