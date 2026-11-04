सौरभ दास के जख्म पर अभिजीत दीपके ने छिड़का नमक, बोले- भाई ऐसा कोई राज्य है जहां…

अभिजीत दीपके ने तंज कसा तो सौरभ दास ने भी दीपके को उसी अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले सौरभ दास अलग अलग राज्यों में घिरते जा रहे हैं। क्या बोले थे अभिजीत दीपके?

कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास के जख्मों पर साथी अभिजीत दीपके ने नमक छिड़क दिया है। वहीं सौरभ दास ने भी दीपके को उसी अंदाज में जवाब दिया। दरअसल अभिजीत दीपके ने सौरभ दास के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दायर हो रहे मुकदमों और याचिकाओं को लेकर तंज कसा है। दीपके ने एक पोस्ट में कहा कि सौरभ दास अवमानना कार्रवाइयों का कलेक्शन बना रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछ डाला कि ऐसा कोई राज्य बचा भी है क्या जहां उनके खिलाफ कोई केस न दर्ज हो।

CJP के फाउंडर ने यह बातें मंगलवार देर रात एक पोस्ट में लिखीं। अभिजीत दीपके ने तंज कसते हुए लिखा, “सौरव दास जनहित याचिकाओं और अदालत की अवमानना से जुड़े ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कोई पोकेमॉन कार्ड जमा करता है। भाई, क्या कोई ऐसा राज्य बचा है, जहां तुम्हारे खिलाफ कोई जनहित याचिका या अवमानना याचिका दायर न हुई हो?”

किस खबर पर तंज? दीपके ने अपने पोस्ट में इसे लेकर एक खबर का हवाला भी दिया। मामला बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान से जुड़े बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सौरभ दास की टिप्पणी से जुड़ा है। हाल ही में बीजेपी के एक कार्यकर्ता और वकील ने सौरभ दास के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से लिखित सहमति मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेकानंद गुप्ता नाम के इस कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि सौरभ दास की टिप्पणियां न्यायपालिका की निष्पक्ष आलोचना से बढ़ कर है और जजों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।

क्या बोले थे सौरभ दास? इससे पहले मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सौरभ दास ने दावा किया था कि कुछ जज व्यक्तिगत सोच के हिसाब से फैसले सुनाते हैं। उन्होंने जजों पर सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने की बजाए उपदेश सुनाने जैसे आरोप लगाए थे। स्थिति को ‘देश पर एक बड़ा काला धब्बा’ बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी कि संविधान की अवहेलना करने वालों को अंजाम भुगतना पड़ेगा।