भाजपा के गढ़ में कॉकरोचों का हल्लाबोल, संविधान दिवस पर अभिजीत दीपके की बड़ी तैयारी
कॉकरोचों की यह रैली ऐसे समय में हो रही है, जब अभिजीत दीपके हाल ही में गोवा के पणजी में जनसभा कर चुके हैं। 22 नवंबर को हुई इस सभा में उन्होंने केंद्र और गोवा की भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में रैली करने का ऐलान किया है। यह रैली शाम 4 बजे संविधान चौक पर होगी। इसके लिए ‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ का नारा दिया गया है। दीपके ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर रैली का पोस्टर शेयर किया, जिसमें डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। दीपके ने अपनी पोस्ट में लिखा कि संविधान दिवस पर सभी लोग एक साथ आकर लोकतंत्र की रक्षा करने, संविधान के मूल्यों को बनाए रखने और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को नागपुर में लोगों से मुलाकात होगी।
यह रैली ऐसे समय में हो रही है, जब अभिजीत दीपके हाल ही में गोवा के पणजी में जनसभा कर चुके हैं। 22 नवंबर को हुई इस सभा में उन्होंने केंद्र और गोवा की भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार आम लोगों से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है। माना जा रहा है कि नागपुर की रैली में भी दीपके भाजपा पर इसी तरह के आरोप लगा सकते हैं। इससे पहले सीजेपी की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। पार्टी लगातार चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को निशाना बना रही है।
अभिजीत दीपके ने नागपुर को क्यों चुना
नागपुर को रैली के लिए चुनना भी राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। भाजपा के लिए नागपुर लंबे समय से मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में संविधान दिवस पर इसी शहर में लोकतंत्र और संविधान बचाने के नारे के साथ रैली करने का फैसला राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि हाल ही में इसी शहर में हुए विधान परिषद चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले को 3,271 वोटों से हराया था। वंजारी ने लगातार दूसरी बार नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की।
क्या नागपुर में BJP का घट रहा जनाधार
नागपुर में भाजपा की हार इसलिए भी चर्चा में रही, क्योंकि पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। फडणवीस, गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। इसके बावजूद पार्टी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। हार की वजहों में उम्मीदवार के चयन को लेकर नाराजगी, पार्टी के भीतर गुटबाजी और बागी उम्मीदवारों की भूमिका को अहम माना गया। इस बीच, दीपके की रैली के लिए नागपुर का चयन भाजपा के सबसे मजबूत माने जाने वाले इलाके में राजनीतिक चुनौती पेश करने के तौर पर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें