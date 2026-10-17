अभिजीत दीपके को कोर्ट से मिली जमानत, हिरासत खत्म हुई मगर शर्तें लागू

दीपके को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सीजेपी की ओर से प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जा रहे थे। उनके खिलाफ BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई हुई।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। शनिवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दीपके को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था। वह कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सीजेपी की ओर से प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई शुरू की है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी शुक्रवार को एहतियातन हिरासत में लिया गया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इससे पहले, 10 अक्टूबर को जब दीपके को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, तब भी शांति भंग करने का एक अलग मामला दर्ज किया गया था। उस समय उनसे एक साल तक शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर कराए गए थे।

नेहा बोरा ने बीजेपी सरकार को घेरा रिहा होने के बाद नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए हिरासत में लेने की कार्रवाई को गैर-कानूनी करार दिया। बोरा ने कहा, 'मुझे मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया और सुबह पांच बजे तक थाने में रखा गया। पुलिस गैर-कानूनी तरह से हिरासत में क्यों ले रही है? देश में यह काफी समय से हो रहा है और इस आंदोलन ने साफ कर दिया है कि ऐसी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसने ऐसी घटनाओं को उजागर किया है। पुलिस कानून-व्यवस्था का पालन करने और नियमों के मुताबिक काम करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।'