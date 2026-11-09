'जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं', दिवाली के बाद किसपर भड़के अभिजीत दीपके?
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली-मुंबई जैसे शहरो में प्रदूषण के लिए जनता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो अपना ही जीवन बदहाल करने पर तुले हैं।
दिवाली के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदूषण के लिए आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंन इस तरह से लोगों को खुद का जीवन ही तबाह करते हुए नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने हैशटैग के साथ दिल्ली, मुंबई और AQI भी लिखा।
कई शहर बन गए हैं 'गैस चेंबर'
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली ही नहीं कई अन्य शहरों की हवा दिवाली के बाद बेहद खराब हो गई है। इनमें पहले नंबर पर बठिंडा और दूसरे नंबर पर पंजाब का फरीदकोट है। इसके अलावा गाजियाबाद. नोएडा. इंदौर, श्रीगंगानगर की भी हवा बेहद खराब स्तर में दर्ज की गई। चेन्नई का एक्यूआई 1500 पार कर गया। हैदराबाद में एक्यूआई 225 और कोलकाता का 190 रहा। महाराष्ट्र में मुंबई का एक्यूआई 227 और पुणे का एक्यूआई 462 दर्ज किया गया।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर सरकार लंबे समय से खतरे को नकारती रही है और अब फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट ने 2023 में वायु प्रदूषण से करीब 20 लाख मौतों का आंकड़ा सामने रखकर सरकार को एक बार फिर आगाह किया है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने फिक्की-ईवाई की 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि वायु प्रदूषण से हुई करीब 20 लाख मौतें उस वर्ष देश में हुई कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद और संसद के बाहर हुए कई अध्ययनों को यह कहकर खारिज करती रही है कि वे विशिष्टरूप से भारत के लिए नहीं हैं और वायु प्रदूषण के प्रभाव को सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकता।
रमेश ने कहा कि फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट सरकार के लिए एक और चेतावनी है और अब कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता महत्वपूर्ण है, लेकिन सांस लेने की सुगमता उससे भी अधिक बुनियादी है तथा पीएम2.5 देश के कई हिस्सों में जानलेवा बन चुका है। उन्होंने सरकार से पीएम 2.5 और ओजोन के मौजूदा मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुशंसित सुरक्षित स्तरों तक कड़ा करने, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को पीएम2.5 और ओजोन पर केंद्रित करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित नया स्वच्छ वायु कानून लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नए कानून के लिए 1981 के वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम को बदला जाना चाहिए, क्योंकि वायु प्रदूषण के स्रोतों और उसके स्वास्थ्य पर प्रभावों को लेकर अब व्यापक नया साक्ष्य उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें