'पीएम मोदी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे', अरुणाचल में चीन से टकराव पर अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके का यह बयान जयराम रमेश की ओर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद आया है। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार चीन के सामने रियायतें दे रही है और अरुणाचल में सीमा पर जारी तनाव को लेकर चुप्पी साधे है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले सुरक्षा बलों का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों के विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए किया जा रहा है। दीपके ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए दिल्ली को किले में बदलना।

अभिजीत दीपके का यह बयान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद आया है। रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार चीन के सामने रियायतें दे रही है और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर जारी तनाव को लेकर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में गश्त करने वाले कुछ स्थानों तक अपनी पहुंच खो दी है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ हुई झड़पों के दौरान बल के प्रदर्शन की तारीफ की है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से मांगा जवाब शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी चीन के साथ भारत के संबंधों और सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी है कि वे देश की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर स्थिति साफ करें। चतुर्वेदी ने कहा कि एक तरफ चीन के साथ संबंध सामान्य करने की बात कही जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बार-बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो इन दावों पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मामला देश की सुरक्षा, संवेदनशील हितों और राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, इसलिए इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।