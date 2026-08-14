'हम छात्रों के साथ हैं', CJI सूर्यकांत ने BCI को लगा दी फटकार; छात्रों से बोले- जल्दी ले लो लाइसेंस
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, इस उम्र में कभी कोई बात ऐसी कह देता है जो कि हमें गलत लगती है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। सीजेआई ने कहा कि सभी छात्र जल्द लाइसेंस लें और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हो जाएं। अगर छात्र किसी वजह से हमारा विरोध करते हैं तो इससे बीसीआई का कोई लेना-देना नहीं है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के लॉ ग्रैजुएट्स का वकील के तौर पर पंजीकरण ना करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि जब कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधा बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा को निशाने पर लिया तो वह बैकफुट पर आ गए और अपना आदेश रद्द कर दिया। अब सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा है कि सभी छात्र जल्द से जल्द लाइसेंस लें और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हो जाएं। यह उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो उनके करियर में बाधा डालना चाहते हैं। सीजेआई ने कड़े शब्दों में कहा कि हमारे और छात्रों के बीच के मामले का बीसीआई से कोई लेना-देना नहीं है।
हमारे और छात्रों के बीच आने की जरूरत नहीं- CJI
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ‘इस उम्र में कभी कोई बात ऐसी कह देता है जो कि हमें गलत लगती है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। सीजेआई ने कहा कि सभी छात्र जल्द लाइसेंस लें और सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हो जाएं।’ सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, ‘अगर छात्र किसी वजह से हमारा विरोध करते हैं तो इससे बीसीआई का कोई लेना-देना नहीं है।’ छात्रों के लिए सीजेआई ने कहा, ‘हम आपके साथ हैं और छात्रों ने हमें पत्र लिखा है। यह पूरी बात हमारे और छात्रों के बीच है। जो भी कदम बीसीआई ने उठाया उसकी कोई जरूरत नहीं थी।’
'छात्रों को विरोध का अधिकार'
सीजेआई ने कहा, एक छात्र के रूप में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रहा हूं। ये छात्र भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में बीसीआई या फिर राज्य की बार काऊंसिल को छात्रों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने की जरूरत नहीं है।
तेलंगाना में नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के फैसले पर छात्रों ने विरोध दर्ज करवाया था। पास आउट हो रहे 2026 एलएलबी और एलएलएम बैचों सहित विभिन्न बैचों के छात्रों ने गत 23 जुलाई को कुलपति, कुलसचिव और प्रोफेसरों को ईमेल भेजकर विश्वविद्यालय से सीजेआई को आमंत्रित न करने का अनुरोध किया था।छात्रों ने प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणियों पर चिंता जताई थी।
छात्रों ने बताया कि उनका विरोध इस बात से शुरू हुआ कि सीजेआई की अगुआई वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर 'चलो संसद' प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। उन्होंने सीजेआई की उन टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिनमें उन्होंने कहा था कि जब मुख्य अधिवक्ता ने पुलिस कार्रवाई का फुटेज दिखाने की पेशकश की, तो पीठ ने वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी।
BCI ने कहा था कि 2026 में उत्तीर्ण होने वाले किसी भी स्नातक को अगले आदेश तक अधिवक्ता के रूप में नामांकित न करें। हालांकि, सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश के बाद बीसीआई ने कुछ ही घंटों के भीतर यह आदेश वापस ले लिया। वकीलों की शीर्ष वैधानिक संस्था ने कहा कि मामले में अंतिम निर्णय उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद 19 अगस्त को लिया जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर हुए भारी विरोध के बीच बीसीआई ने अपना फैसला बदल दिया। उसने राज्य विधिज्ञ परिषदों को विश्वविद्यालय के वर्ष 2026 के स्नातकों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने की अनुमति दे दी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें