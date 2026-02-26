अगर पद छोड़ने से पहले मैंने इसे ठीक नहीं किया तो... CJI सूर्यकांत की चेतावनी
CJI सूर्यकांत ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हम (जज) सभी यहां ट्रांजिट में हैं और वे परमानेंट हैं। इसलिए, चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे चाहते हैं। अगर मैं पद छोड़ने से पहले इसे ठीक नहीं किया, तो मैं अपने कर्तव्यों में फेल हो जाऊंगा।
सीजेआई सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज की गहरी जांच का आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के कुछ अधिकारी कथित तौर पर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जबकि इसके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नए सुधार किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वह यह जानकर हैरान हैं कि तीन जजों की बेंच द्वारा खारिज किए जाने के बाद एक याचिका को बाद में दूसरी बेंच के सामने लिस्ट कर दिया गया। "मैं (रजिस्ट्री के कामकाज की) गहरी जांच का आदेश दूंगा। रजिस्ट्री में ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20-30 सालों से यहां हैं।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हम (जज) सभी यहां ट्रांजिट में हैं और वे परमानेंट हैं। इसलिए, चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे चाहते हैं। अगर मैं पद छोड़ने से पहले इसे ठीक नहीं किया, तो मैं अपने कर्तव्यों में फेल हो जाऊंगा। चीफ जस्टिस की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज और कुछ लंबे समय से काम कर रहे अधिकारियों द्वारा कथित ओवररीच के बारे में गंभीर चिंताओं का संकेत देती है। यह बयान सुधार और सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के मद्देनजर आया है।
इस बीच, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) के सेक्रेटरी और NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि क्लास 8 की NCERT सोशल साइंस की टेक्स्टबुक में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" नाम का सब-चैप्टर शामिल करने के लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट या दूसरे कानूनों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने NCERT के विवादित शामिल करने पर माफी मांगने के बावजूद खुद से कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया और टेक्स्टबुक सेक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश को बायपास करने की किसी भी कोशिश को न्याय के प्रशासन में सीधा दखल माना जाएगा और इससे कोर्ट की कंटेम्प्ट हो सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें