अगर पद छोड़ने से पहले मैंने इसे ठीक नहीं किया तो... CJI सूर्यकांत की चेतावनी

Feb 26, 2026 07:40 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CJI सूर्यकांत ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हम (जज) सभी यहां ट्रांजिट में हैं और वे परमानेंट हैं। इसलिए, चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे चाहते हैं। अगर मैं पद छोड़ने से पहले इसे ठीक नहीं किया, तो मैं अपने कर्तव्यों में फेल हो जाऊंगा।

सीजेआई सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज की गहरी जांच का आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के कुछ अधिकारी कथित तौर पर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जबकि इसके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नए सुधार किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वह यह जानकर हैरान हैं कि तीन जजों की बेंच द्वारा खारिज किए जाने के बाद एक याचिका को बाद में दूसरी बेंच के सामने लिस्ट कर दिया गया। "मैं (रजिस्ट्री के कामकाज की) गहरी जांच का आदेश दूंगा। रजिस्ट्री में ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 20-30 सालों से यहां हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हम (जज) सभी यहां ट्रांजिट में हैं और वे परमानेंट हैं। इसलिए, चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे चाहते हैं। अगर मैं पद छोड़ने से पहले इसे ठीक नहीं किया, तो मैं अपने कर्तव्यों में फेल हो जाऊंगा। चीफ जस्टिस की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज और कुछ लंबे समय से काम कर रहे अधिकारियों द्वारा कथित ओवररीच के बारे में गंभीर चिंताओं का संकेत देती है। यह बयान सुधार और सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के मद्देनजर आया है।

इस बीच, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) के सेक्रेटरी और NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि क्लास 8 की NCERT सोशल साइंस की टेक्स्टबुक में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" नाम का सब-चैप्टर शामिल करने के लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट या दूसरे कानूनों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने NCERT के विवादित शामिल करने पर माफी मांगने के बावजूद खुद से कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया और टेक्स्टबुक सेक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश को बायपास करने की किसी भी कोशिश को न्याय के प्रशासन में सीधा दखल माना जाएगा और इससे कोर्ट की कंटेम्प्ट हो सकती है।

