'पूर्व CJI को बचाने के लिए फाइल किए छह केस, मुझे एक करोड़ दो'; सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पांडे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने तत्कालीन सीजेआई मिश्रा का बचाव करने के लिए छह केस फाइल किए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन केसों में मुकदमेबाजी के लिए उन्हें 2 लाख रुपये का खर्च आया था और इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी से पैसे लिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को कथित तौर पर 'बचाने' के लिए छह केस फाइल करने की फीस और खर्च के तौर पर उन्हें एक करोड़ रुपये दे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि अर्जी 'पूरी तरह से गलत' है।
सुप्रीम कोर्ट लखनऊ के वकील अशोक पांडे की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने पिछले साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एक आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने केंद्र को उनके द्वारा फाइल किए गए छह केसों की फीस और खर्च के तौर पर एक करोड़ रुपये देने का निर्देश देने की मांग की थी।
पिटीशनर ने जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चार सबसे सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "जज चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और यह नियमों के खिलाफ था।" सीजेआई ने कहा, “आपने इंस्टीट्यूशन को सोशल सर्विस दी। सोशल सर्विस हमेशा अनमोल होती है। इसकी कीमत एक करोड़ या दो करोड़ रुपये कैसे लगाई जा सकती है?”
बेंच ने पिटीशनर से कहा कि उसने सोशल सर्विस की है और अगर वह तारीफ चाहता है, तो हम इसके लिए आपकी तारीफ करते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के सामने, पिटीशनर ने कानून और न्याय मंत्रालय के जुलाई 2024 के एक ऑर्डर को भी चुनौती दी थी, जिसके जरिए उस समय के सीजेआई को कथित तौर पर बचाने के लिए छह केस फाइल करने की फीस और खर्च के तौर पर एक करोड़ रुपये के पेमेंट का उसका दावा खारिज कर दिया गया था।
