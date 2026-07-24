‘हमारा समय बर्बाद मत करो’ पर आई सीजेआई की सफाई, क्या बोले जस्टिस सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हमारा वक्त बर्बाद मत करो वाली टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस टिप्पणी को गलत ढंग से पेश किया गया। ऐसा बताया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का सुनवाई से इनकार कर दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हमारा वक्त बर्बाद मत करो वाली टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस टिप्पणी को गलत ढंग से पेश किया गया। ऐसा बताया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहाकि शीर्ष अदालत किसी याचिका की सुनवाई से इनकार कर ही नहीं सकती। एनडीटीवी के मुताबिक सीजेआई ने कहाकि यह मेरा कमिटमेंट है और मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाए जाने के बाद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें पुलिस की बर्बरता के वीडियो भी पेश किए गए थे। दावा है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया था कि हमारा समय बर्बाद मत करो।
जब याचिका ही नहीं आएगी...
चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को कहाकि जब हमारे पास कोई याचिका ही नहीं आएगी तो हम सुनवाई किस बात की करेंगे? अगर कोई केवल एक पेज का लेटर देगा और चाहेगा कि इस पर सुनवाई होने लगे तो यह कैसे संभव है? ऐसा नहीं होता है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहाकि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मैंने कहाकि व्यवस्थित ढंग से याचिका दायर कीजिए, लेकिन वह लोग तुरत-फुरत चाहते थे। ऐसे में मैंने उन्हें सही तरीके से याचिका दायर करने के लिए संदेश भेजा।
कानून सबसे ऊपर है
जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहाकि आज जब प्रॉपर ढंग से याचिका आई है तो हमने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहाकि कानून सबसे ऊपर है। हमें इसका पालन करना ही होगा। चीफ जस्टिस ने कहाकि मैं देश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि शीर्ष अदालत अपनी शक्तियों के दायरे में रहते हुए उन सभी को न्याय देगी जो किसी भी तरह के अन्याय का सामना कर रहे हैं।
अब सोमवार को होगी सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दो याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिनमें पुलिस पर नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ज्यादती करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले का उल्लेख सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के समक्ष किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन ने इस मामले का उल्लेख किया। बेंच से इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए शंकरनारायणन ने कहा कि दोनों याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा इन्हें क्रमांक भी दे दिए गए हैं।
क्या बोले वरिष्ठ अधिवक्ता
ये याचिकाएं 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। उस दिन बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शनकारी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए मध्य दिल्ली में एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहाकि पुलिस छात्रों पर बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहाकि मामला अर्जेंट है और आरोप है कि हर रोज ऐसा हो रहा है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।