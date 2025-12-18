यह सब लग्जरी मुकदमे हैं, बोतलबंद पानी की क्वालिटी वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत की दो टूक

Hindustan Hindi News
Dec 18, 2025 02:51 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत में बोतलबंद पानी के क्वालिटी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करने के मामलों में चिंता जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे लग्जरी मुकदमा बताया। याचिका पर कोर्ट ने कहा कि देश में कई हिस्सों में लोगों को अभी भी पीने के लिए बेसिक पानी नहीं मिल पाता है।

लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बाग्ची की बेंच सारंग वामन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में पैक्ड पीने के पानी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई ने सवाल उठाते हुए पूछा कि इस देश में पीने का पानी कहां है मैडम? लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बोतलबंद पानी की क्वालिटी की बात तो बाद में आएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय ने कहा कि इस मुद्दे का सीधा संबंध आम जनता के स्वास्थ्य से है। उन्होंने कहा कि लोगों को कम से कम साफ और सुरक्षित बोतल वाला पीने का पानी तो मिलना ही चाहिए। अपने तर्क में शेनॉय ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 18 का हवाला दिया।

याचिकाकर्ता के तर्कों पर असहमति दिखाते हुए सीजेआई ने कहा कि यह शहरी सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, ''यह शहरी सोच है, ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग तो जमीन के नीचे का पानी पीते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर यह याचिका गांव में रह रहे लोगों को जिन्हें पीने का पानी नहीं मिलता, उस पर फोकस करती तो वह सराहना करते। सीजेआई ने कहा, ''यह सब लग्जरी मुकदमे हैं।''

