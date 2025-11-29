Hindustan Hindi News
जजों को मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना जरूरी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा

संक्षेप:

CJI सूर्यकांत ने कहा, ‘जजों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है। बैठने के घंटे भी लंबे होते हैं। सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए।’

Sat, 29 Nov 2025 02:48 PMNiteesh Kumar भाषा
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजों के काम को लेकर बड़ा बयान दिया। शनिवार को उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का काम घंटों लंबा होने के साथ-साथ काफी तनावपूर्ण होता है, जिसके लिए उन्हें अवकाश के दौरान स्वयं को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। अखिल भारतीय न्यायाधीश बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में मीडिया से बात करते हुए सीजेआई ने कहा, 'न्यायधीशों को अपनी उम्र के हिसाब से मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए।'

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'जजों के काम के घंटे लंबे होते हैं और उनके काम का स्वरूप बहुत तनावपूर्ण होता है। बैठने के घंटे भी लंबे होते हैं। सभी न्यायाधीशों को किसी मनोरंजक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए। उन्हें खुद को तरोताजा करने के लिए मनोरंजन की जरूरत होती है।' सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बड़ी संख्या में इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने स्वास्थ्य और भलाई को लेकर सचेत हैं।

कार्यक्रम में कौन-कौन हुआ शामिल

बता दें कि इस समारोह में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद थे। दो दिन की यह चैंपियनशिप नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई है। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता रविवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ करेंगे। पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अबंतिका ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है।

