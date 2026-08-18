'मेरी साथी नहीं करेंगी सुनवाई!' BJP नेता की अर्जी पर ऐसा क्यों बोले CJI सूर्यकांत? MP-MLA से है कनेक्शन
MP-MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के अनुरोध वाली PIL में अदालत मित्र नियुक्त किए गए हंसारिया ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक आपराधिक मामले हैं।
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के साथ उनकी बेंच में बैठने वालीं जज जस्टिस वी. मोहना ने मंगलवार (18 अगस्त) को 2016 की उस जनहित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें देश भर के जनप्रतिनिधियों यानी MP-MLA से जुड़े आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मंगलवार को CJI की बेंच के सामने जैसे ही भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो CJI सूर्यकांत ने कहा कि जस्टिस मोहना इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगी।
CJI सूर्यकांत ने कहा, ''मेरी साथी खुद को इससे अलग कर लेंगी... हम इसे दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।'' उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस मोहना पूर्व में इस मामले में वकील के तौर पर पेश हुई थीं। इसलिए वह इस मामले से खुद को अलग कर रही हैं। बता दें कि यह केस प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए पहले ले ही सूचीबद्ध था।
326 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज
जस्टिस मोहना के इस मामले की सुनवाई से अलग होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और अदालत मित्र विजय हंसारिया ने प्रधान न्यायाधीश से जल्द से जल्द एक पीठ गठित करने का आग्रह हुए मामले में तत्काल सुनवाई की ज़रूरत बताई। राजनीति के अपराधीकरण पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में हंसारिया ने कहा कि लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 और राज्यसभा के 233 सांसदों में से 75 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केस
सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के अनुरोध वाली जनहित याचिका में अदालत मित्र नियुक्त किए गए हंसारिया ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक आपराधिक मामले हैं। हलफ़नामे में कहा गया कि 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने ख़िलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं। उनके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 मामले और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।