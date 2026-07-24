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मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया... 'कॉकरोच' से जुड़े मामले पर दूसरी बार CJI सूर्यकांत की सफाई

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJI ने शुक्रवार को उन मीडिया खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।

Chief Justice of India Surya Kant
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने करीब दो महीने के अंदर दूसरी बार 'कॉकरोच' से जुड़ी टिप्पणियों पर सफाई दी है। पहली बार उन्होंने 16 मई को तब सफाई दी थी, जब एक दिन पहले कोर्ट रूम में की गई उनकी टिप्पणी पर मीडिया में कई खबरें छपी थीं और सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा था। उस वक्त भी CJI सूर्यकांत ने कहा था कि मीडिया में उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से पेश किया गया। आज शुक्रवार (24 जुलाई) को एक बार फिर उन्होंने कॉकरोच से जुड़े यानी इस बार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से जुड़े मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया।

दरअसल, CJI सूर्य कांत ने शुक्रवार को उन मीडिया खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने CJP की अगुवाई वाले छात्रों के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी। CJI ने कहा कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में की गई उनकी टिप्पणियों को "गलत तरीके से पेश" किया गया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट "न्याय चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए 24x7 खुला" रहता है और सही तरीके से दायर किसी भी मामले की सुनवाई करने से कभी इनकार नहीं करता।

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मैं तभी सुन सकता हूं जब आप याचिका दायर करें

UNCITRAL कॉन्फ्रेंस के दौरान CJI ने कहा कि कोर्ट में "हमारा समय बर्बाद न करें" वाली उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से दायर हर याचिका पर कार्रवाई करता है, चाहे मामला किसी भी तरह का हो। यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब एक वकील ने याचिका दायर किए बिना ही कोर्ट में मामले का जिक्र किया था। CJI ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने केवल वकील को प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी थी। उन्होंने वकील से कहा था, “कृपया अपना और मेरा समय बर्बाद न करें क्योंकि आपने केस फाइल नहीं किया है। मैं तभी सुन सकता हूँ जब आप याचिका दायर करें।”

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हर पत्र को याचिका नहीं मान सकते

CJI ने यह भी कहा कि लोगों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए हर पत्र को याचिका मान लिया जाएगा; वकीलों को उचित प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। खुली अदालत में इस मामले पर बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनके सामने जो पेश किया गया था वह सिर्फ़ एक वकील की तरफ़ से दिया गया एक प्रतिवेदन था न कि शीर्ष अदालत में औपचारिक रूप से दायर की गई कोई रिट याचिका। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सही तरीके से फ़ाइल किए बिना किसी आवेदन या शिकायत को रिट याचिका नहीं माना जा सकता और उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों की "गैर-ज़िम्मेदाराना एवं लापरवाह" रिपोर्टिंग के लिए आलोचना की।

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मीडिया ने बिना किसी ज़िम्मेदारी के गलत रिपोर्टिंग की

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “पिछले दो दिनों में यह पूरी तरह से गलत बातें कही गई कि कोई मामला दायर किया गया था और मीडिया ने बिना किसी ज़िम्मेदारी के गलत रिपोर्टिंग की और कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया। सुबह 10 बजे तक, एक भी पन्ना दायर नहीं किया गया था। वह सिर्फ़ एक प्रतिवेदन था... जिसे उस मिश्रा या किसी और ने भेजा था। मैं उस अभ्यावेदन को रिट याचिका कैसे मान सकता हूँ? लोगों ने बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्टिंग की।” यह स्पष्टीकरण तब आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने एक और मामले का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने जो मुद्दा पहले उठाया था वह सिर्फ़ एक पत्र के ज़रिए दी गई जानकारी थी न कि औपचारिक रूप से दायर की गई रिट याचिका, इसलिए इसे न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता था।

NEET विवाद और विरोध के बीच बयान

CJI की तरफ से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल है। बड़ी बात यह है कि 15 मई को उनकी कॉकरोच टिप्पणी के बाद ही इस पार्टी का गठन किया गया है। (वार्ता इनपुट के साथ)

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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