मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया... 'कॉकरोच' से जुड़े मामले पर दूसरी बार CJI सूर्यकांत की सफाई

CJI ने शुक्रवार को उन मीडिया खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने करीब दो महीने के अंदर दूसरी बार 'कॉकरोच' से जुड़ी टिप्पणियों पर सफाई दी है। पहली बार उन्होंने 16 मई को तब सफाई दी थी, जब एक दिन पहले कोर्ट रूम में की गई उनकी टिप्पणी पर मीडिया में कई खबरें छपी थीं और सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा था। उस वक्त भी CJI सूर्यकांत ने कहा था कि मीडिया में उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से पेश किया गया। आज शुक्रवार (24 जुलाई) को एक बार फिर उन्होंने कॉकरोच से जुड़े यानी इस बार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट से जुड़े मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया।

दरअसल, CJI सूर्य कांत ने शुक्रवार को उन मीडिया खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने CJP की अगुवाई वाले छात्रों के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी। CJI ने कहा कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में की गई उनकी टिप्पणियों को "गलत तरीके से पेश" किया गया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट "न्याय चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए 24x7 खुला" रहता है और सही तरीके से दायर किसी भी मामले की सुनवाई करने से कभी इनकार नहीं करता।

मैं तभी सुन सकता हूं जब आप याचिका दायर करें UNCITRAL कॉन्फ्रेंस के दौरान CJI ने कहा कि कोर्ट में "हमारा समय बर्बाद न करें" वाली उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से दायर हर याचिका पर कार्रवाई करता है, चाहे मामला किसी भी तरह का हो। यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब एक वकील ने याचिका दायर किए बिना ही कोर्ट में मामले का जिक्र किया था। CJI ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने केवल वकील को प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी थी। उन्होंने वकील से कहा था, “कृपया अपना और मेरा समय बर्बाद न करें क्योंकि आपने केस फाइल नहीं किया है। मैं तभी सुन सकता हूँ जब आप याचिका दायर करें।”

हर पत्र को याचिका नहीं मान सकते CJI ने यह भी कहा कि लोगों को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए हर पत्र को याचिका मान लिया जाएगा; वकीलों को उचित प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। खुली अदालत में इस मामले पर बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनके सामने जो पेश किया गया था वह सिर्फ़ एक वकील की तरफ़ से दिया गया एक प्रतिवेदन था न कि शीर्ष अदालत में औपचारिक रूप से दायर की गई कोई रिट याचिका। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सही तरीके से फ़ाइल किए बिना किसी आवेदन या शिकायत को रिट याचिका नहीं माना जा सकता और उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों की "गैर-ज़िम्मेदाराना एवं लापरवाह" रिपोर्टिंग के लिए आलोचना की।

मीडिया ने बिना किसी ज़िम्मेदारी के गलत रिपोर्टिंग की मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “पिछले दो दिनों में यह पूरी तरह से गलत बातें कही गई कि कोई मामला दायर किया गया था और मीडिया ने बिना किसी ज़िम्मेदारी के गलत रिपोर्टिंग की और कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया। सुबह 10 बजे तक, एक भी पन्ना दायर नहीं किया गया था। वह सिर्फ़ एक प्रतिवेदन था... जिसे उस मिश्रा या किसी और ने भेजा था। मैं उस अभ्यावेदन को रिट याचिका कैसे मान सकता हूँ? लोगों ने बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्टिंग की।” यह स्पष्टीकरण तब आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने एक और मामले का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने जो मुद्दा पहले उठाया था वह सिर्फ़ एक पत्र के ज़रिए दी गई जानकारी थी न कि औपचारिक रूप से दायर की गई रिट याचिका, इसलिए इसे न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता था।

NEET विवाद और विरोध के बीच बयान