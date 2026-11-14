आप ही सूर्यकांत हैं? SC के जजों ने बुलाया है; CJI ने सुनाया पुराना किस्सा, बोले- डर गया था

CJI Suryakant: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक पुराना किस्सा साझा किया है। उन्होंने कहा कि एक जज की पहचान उसके द्वारा लिखे गए फैसलों से ही होती है। उन्होंने याद किया कि एक बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने बुलाया था।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजों के एक नई सीख दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी जज की पहचान उसके दिए हुए फैसलों से ही होती है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क के तौर पर उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर का किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक फैसले के बाद उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का बुलावा आ गया था। इतना ही नहीं जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि इस बुलावे के बाद वह डर भी गए थे।

बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने दो दशक पुराना एक अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने थे। कुछ समय युवा जज के रूप में काम करने के बाद वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ गए। इसी दौरान एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने उनके पास आकर पूछ लिया कि क्या आप ही जस्टिस सूर्यकांत है? आपसे सुप्रीम कोर्ट के तीन जज मिलना चाहते हैं।

डर गया था, लगा शायद कोई गलती कर रहा हूं- जस्टिस सूर्यकांत बकौल जस्टिस सूर्यकांत, जैसे ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की तरफ से मिलने का बुलावा आया। उन्हें इस बात का डर भी लगा। उन्होंने कहा, “मुझे इस बात से थोड़ी हैरानी हुई। मैं थोड़ा डर भी गया कि शायद कोई गलती कर रहा हूं। क्या यह तीनों मेरी क्लास लेना चाहते हैं?” इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि लेकिन जब वह उन जजों के पास गए, तो हालात पूरी तरह से अलग थे। उन्होंने कहा, "जब में उन जजों से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ही सूर्यकांत है? इसके बाद उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा कि आपके लिखे हुए फैसले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, आप जिस तरह से लिखते हैं, हम उससे बहुत खुश हैं, कीप इट अप।"

जस्टिस सूर्यकांत का न्यायिक जगत में सफर जस्टिस सूर्यकांत वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 24 नवंबर 2025 से वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह इस पद पर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा में एडवोकेट जनरल के रूप में काम करते थे। 9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जज बनाया गया। इसके बाद उन्होंने करीब 14 सालों तक इसी हाईकोर्ट में काम किया। 5 अक्तूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार दिया गया। वहां एक साल तक काम करने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट आ गए।