Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsCJI Suryakant Reached India Pakistan Border What he Said on Operation Sindoor
भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों पहुंच गए CJI सूर्यकांत, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों पहुंच गए CJI सूर्यकांत, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले

संक्षेप:

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों एवं संभावित शत्रु खतरों के बावजूद अदम्य साहस, सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जो सराहनीय एवं प्रेरणादायक है।

Dec 13, 2025 10:26 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। दौरे की शुरुआत में सीजेआई ने मंदिर परिसर में स्थित विजय स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पित कर राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की विशेष गार्ड टुकड़ी द्वारा उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों एवं संभावित शत्रु खतरों के बावजूद अदम्य साहस, सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जो सराहनीय एवं प्रेरणादायक है। जवानों और महिला प्रहरियों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में विख्यात सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण पर सम्पूर्ण देश को गर्व है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तनोट माता के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा देश की सुख-समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। आधिकारिक बयान के अनुसार सीजेआई ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने वहां तैनात बीएसएफ के जवानों और महिला प्रहरियों से संवाद कर उनकी कार्य-परिस्थितियों की जानकारी ली तथा विषम भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों में कर्तव्य पालन कर रहे जवानों का उत्साहवर्धन किया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।