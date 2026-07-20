Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: CJI का बड़ा आदेश; किसी सीनियर IPS की अगुवाई में दोबारा बनाएं SIT

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CJI ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने किसी IPS अधिकारी की अगुवाई में SIT का फिर से गठन करने का आदेश दिया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: CJI का बड़ा आदेश; किसी सीनियर IPS की अगुवाई में दोबारा बनाएं SIT

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज (सोमवार, 20 जुलाई को) सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने किसी सीनियर IPS अधिकारी की अगुवाई में मामले की जांच कर रही SIT का पुनर्गठन करने का आदेश दिया है। इस बीच, सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की गई है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि इस मामले की जांच जारी है और अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) से पूछा कि क्या इस मामले में अभी जांच कौन कर रहा है? इस पर SG ने कहा, “सच्चाई का पता लगाने के लिए SIT बनाई गई थी। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। SIT ने पाया है कि यह एक कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस (ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है) है।”

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था, एआई कैमरे और सेंसर से चुस्त होगा नेटवर्क

मुद्दे का राजनीतिकरण न करें

इसके बाद CJI सूर्यकांत ने कहा, "हम 3-4 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे और जांच के पहलू पर गौर करेंगे। SIT में सीनियर सदस्य थे। कृपया पता करें कि क्या जांच के लिए SIT बनाई जा सकती है?" इस पर SG ने कहा, "जी हाँ। हम इसे बनाएंगे और रिकॉर्ड पर रखेंगे" तभी CJI ने कहा कि इस पर बस एक ही सलाह है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। उन्होंने कहा, "अदालतें राजनीति की जगह नहीं हैं। यह अपराध का एक साधारण मामला है। हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि जांच ठीक से हो।" CJI ने आगे कहा, "यह सीधे-सीधे अपराध को अंजाम देने का मामला है; हम यहां केवल इसकी उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए हैं।"

शीर्ष अदालत अब 27 जुलाई को इस मामले की फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में एसआईटी जांच के बारे में सूचित किया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Supreme Court cji suryakant Ayodhya Ram Mandir अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करे । CJP Sansad March LIVE , Jantar Mantar Protest LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।