मिलॉर्ड वह गरीब महिला है, सुनते ही बोले CJI सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट आने से पहले थी या आने के बाद हुई
जब वकील ने महिला को गरीब बताया तो सीजेआई सूर्यकांत ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले गरीब थी या सुप्रीम कोर्ट आने के बाद गरीब हुई है? सीजेआई ने वकील को आगे समझाते हुए कहा कि प्लीज आप यह मत बोलिए कि वह एक गरीब महिला है।
सुप्रीम कोर्ट में रोजाना कई मामलों की सुनवाई होती है। शुक्रवार को ऐसे केस पर सुनवाई हुई, जो लंबे समय से हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत एक महिला की पेंडिंग क्लेम से जुड़ी रिट याचिका सुन रहे थे। इस पर वकील ने कहा कि वह एक गरीब महिला है मिलॉर्ड, जिसपर सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसा जवाब दिया, जिसकी चर्चा हो रही है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जब वकील ने महिला को गरीब बताया तो सीजेआई सूर्यकांत ने दो टूक जवाब दिया और कहा, ''वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले गरीब थी या सुप्रीम कोर्ट आने के बाद गरीब हुई है?'' सीजेआई ने वकील को आगे समझाते हुए कहा कि प्लीज आप यह मत बोलिए कि वह एक गरीब महिला है। आपको यह कहना चाहिए कि वह एक फाइटर महिला है, जो तब तक घर नहीं बैठेगी जब तक पूरा क्लेम लॉजिकल नतीजे तक नहीं पहुंच जाता है। जब वह सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो उसे आप गरीब महिला क्यों बता रहे हैं?
बता दें कि यह मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़ा था, जहां पर महिला का केस 11 साल से पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की जा रही कि हाई कोर्ट को निर्देश दे कि वह मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करे और फैसला दें।
वहीं, एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें किसी महिला, खासकर नाबालिग को, गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि लड़की पड़ोस के एक लड़के के साथ संबंध में थी और इसी दौरान वह गर्भवती हो गई थी और उसने चिकित्सकीय रूप से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने का अदालत से आग्रह किया है। पीठ ने मुंबई के जेजे अस्पताल को नाबालिग की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें