संभावनाओं की कोई सीमा नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने की ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की तारीफ
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। सीजेआई ने कहाकि उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि अब संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। सीजेआई ने कहाकि उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि अब संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। वह 25 जून से 15 जुलाई तक आईएसएस के एक्सिओम-4 वाणिज्यिक मिशन का हिस्सा थे।
‘एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025’ में सीजेआई सूर्यकांत ने कहाकि सम्मानित किए जा रहे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखकर वह बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहाकि यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करता है जिनकी पहचान केवल उनकी जीत से नहीं, बल्कि उन सवालों से होती है जिन्हें पूछने का उन्होंने साहस दिखाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। सीजेआई ने कहाकि विविध प्रतिभाओं को पहचानना इस बात की पुष्टि करता है कि परंपरा में हर कौशल, हर आवाज और हर दृष्टिकोण का अपना स्थान है।
चीफ जस्टिस ने कहाकि हमारे बीच ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हैं, जिन्होंने हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक नया क्षेत्र है जिनमें खोज और महारत हासिल की जानी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जीवन में बहुत कम पल इतने प्रेरणादायक होते हैं जितने कि आज रात, जब योग्य व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मान प्राप्त करते देखना संभव हुआ।