Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCJI Suryakant lauds group captain Shubhanshu Shukla Says his journey is inspirational
संभावनाओं की कोई सीमा नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने की ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की तारीफ

संभावनाओं की कोई सीमा नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने की ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की तारीफ

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। सीजेआई ने कहाकि उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि अब संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है।

Dec 19, 2025 11:13 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। सीजेआई ने कहाकि उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि अब संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। वह 25 जून से 15 जुलाई तक आईएसएस के एक्सिओम-4 वाणिज्यिक मिशन का हिस्सा थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025’ में सीजेआई सूर्यकांत ने कहाकि सम्मानित किए जा रहे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखकर वह बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहाकि यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करता है जिनकी पहचान केवल उनकी जीत से नहीं, बल्कि उन सवालों से होती है जिन्हें पूछने का उन्होंने साहस दिखाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। सीजेआई ने कहाकि विविध प्रतिभाओं को पहचानना इस बात की पुष्टि करता है कि परंपरा में हर कौशल, हर आवाज और हर दृष्टिकोण का अपना स्थान है।

चीफ जस्टिस ने कहाकि हमारे बीच ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हैं, जिन्होंने हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक नया क्षेत्र है जिनमें खोज और महारत हासिल की जानी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जीवन में बहुत कम पल इतने प्रेरणादायक होते हैं जितने कि आज रात, जब योग्य व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मान प्राप्त करते देखना संभव हुआ।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
cji suryakant
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।