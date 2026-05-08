पंजाब में ड्रग्स वाली तबाही पर CJI सूर्यकांत ने भी जताई चिंता; बोले- केंद्र का दखल जरूरी, लेकिन...
Punjab Drugs Problem: चीफ जस्टिस ने ड्रग्स के खेल में बड़े माफियाओं और प्रभावशाली लोगों पर भी नकेल कसने की वकालत की। उन्होंने दो टूक कहा कि ड्रग्स रैकेट में शामिल बड़े मगरमच्छों या प्रभावशाली लोगों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए।
CJI Suryakant over Punjab Drugs Problem: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब में ड्रग्स की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताई है और राज्य में केंद्र की दखल की जरूरत बताई है। हालांकि ऐसे कदम उठाने से पहले CJI ने केंद्र सरकार को भी ताकीद किया है कि वह यह न समझे कि वह दखलंदाजी कर रहा है बल्कि हम सबका साझा लक्ष्य नशे की समस्या पर लगाम लगाना होना चाहिए। शुक्रवार को इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "शायद केंद्र सरकार के दखल की जरूरत पड़ सकती है लेकिन जब वे दखल दें, तो ऐसा न सोचें कि केंद्र दखलंदाजी कर रहा है। हमारा साझा लक्ष्य नशे की समस्या पर लगाम लगाना होना चाहिए।" CJI की यह चिंता और केंद्र को यह नसीहत इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं।
CJI ने आगे कहा, "देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। एक माँ रो रही है। उसने नशे की वजह से अपना पाँचवाँ बेटा खो दिया है। उसने नशे की लत के कारण अपने सभी बच्चे खो दिए। पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि किसे गिरफ़्तार किया जा रहा है और किसे छोड़ा जा रहा है। ड्रग्स के मामलों में बढ़ोतरी इतनी चिंताजनक है कि स्थिति पर फिर से विचार करने की जरूरत है।" उन्होंने कहा, “मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि सभी हाई कोर्ट को NDPS कोर्ट बनाने में मदद दी जाए।”
बड़े मगरमच्छों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए
इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने ड्रग्स के खेल में बड़े माफियाओं और प्रभावशाली लोगों पर भी नकेल कसने की वकालत की। उन्होंने दो टूक कहा, "ड्रग्स रैकेट में शामिल बड़े मगरमच्छों या प्रभावशाली लोगों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। समस्या यह है कि आप किसी छोटे-मोटे आदमी को पकड़ लेते हैं और पुलिस को अखबारों में पब्लिसिटी मिल जाती है।" उन्होंने कहा कि लुधियाना अब ड्रग्स का केंद्र बनता जा रहा है।
पहले भी पंजाब में नशे की समस्या पर जता चुके चिंता
बता दें कि CJI सूर्यकांत पहले भी पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जता चुके हैं। पिछले साल 6 दिसंबर 2025 को जब पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "Youth Against Drugs" (नशे के खिलाफ युवा) अभियान शुरू किया गया था तब इसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने पंजाब में नशे की समस्या को एक "गंभीर खतरा" बताया था। उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही जूडिशरी को नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का निर्देश दिया था। अब उन्होंने सभी हाई कोर्ट को NDPS कोर्ट बनाने में मदद का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।