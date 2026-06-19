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मिलॉर्ड, नेता लालच और दबाव में बदल ले रहे पार्टी, CJI सूर्यकांत के सामने जब आई याचिका, क्या था जवाब

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तमिलनाडु की विजय सरकार पर याचिका में विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नेता दबाव में या फिर पैसों की लालच में पार्टी बदल ले रहे हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने क्या दिया जवाब

मिलॉर्ड, नेता लालच और दबाव में बदल ले रहे पार्टी, CJI सूर्यकांत के सामने जब आई याचिका, क्या था जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई के विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच करने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह अस्पष्ट और अनर्गल आरोपों पर आधारित है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए एडवोकेट सीआर जया सुकिन ने कहा कि मिलॉर्ड, नेता या तो प्रेशर में या फिर पैसों की लालच में पार्टी बदल दे रहे हैं। सुकिन ने कहा, ''इस देश में नेता या तो रिश्वत से करप्शन कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि अगर वे पार्टी में नहीं शामिल होते हैं तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा।'' इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आप किस राज्य की बात कर रहे हैं। किस पार्टी की बात कर रहे। आपके यहां तो पार्टियां बदलती रहती हैं। हालांकि, बाद में सीजेआई ने याचिका खारिज कर दी।

तमिलनाडु में 13 मई को, सी जोसफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के बहिर्गमन के बीच ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के 25 बागी विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल कर एक बड़ी बाधा को पार कर लिया था। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच उस याचिक पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया कि तमिलनाडु में अन्य दलों के कुछ विधायक कथित तौर पर खरीद-फरोख्त में शामिल थे और टीवीके द्वारा कथित रूप से कुछ विधायकों को मोटी रकम दी गई थी।

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सीबीआई को जांच सौंपने की थी मांग

याचिका में कहा गया कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जानी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। याचिकाकर्ता के.के. रमेश की ओर से पेश वकील सी.आर. जया सुकिन ने पीठ को बताया कि यह याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है क्योंकि देशभर में सत्तारूढ़ दल लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ राज्यों में विधायकों को कथित तौर पर विशेष विमानों से ले जाए जाने और उनके अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने से पहले इस्तीफा देने के उदाहरणों का हवाला दिया।

'सत्तारूढ़ दल लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहा'

सुकिन ने दलील दी, ''इस देश में, हर सत्तारूढ़ दल लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहा है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों को राजनीतिक दल बदलने के लिए या तो मोटी रकम दी जा रही है या जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। बेंच ने कहा कि उसके समक्ष दायर याचिका 'अस्पष्ट और निराधार' आरोपों पर आधारित है तथा दावों की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं है। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इस पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

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'कुछ विधायकों को मोटी रकम दी गई'

याचिका में आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण कथित तौर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया था। इसमें दावा किया गया, ''तमिलनाडु विधानसभा में, अन्य दलों के कुछ विधायक कथित तौर पर खरीद-फरोख्त में शामिल थे, और टीवीके द्वारा कुछ विधायकों को मोटी रकम दी गई।'' अभिनेता से नेता बने सी जोसफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। टीवीके 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन विजय सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) से समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे 120 विधायकों को एकत्र कर 118 के आंकड़े को पार कर लिया। विपक्ष ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए थे जिन्हें विजय ने खारिज कर दिया था।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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