CJI सूर्यकांत अब नहीं होंगे दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट, TISS ने आखिरी समय में बदला फैसला
TISS ने 22 अगस्त को होने वाले 86वें दीक्षांत समारोह के लिए CJI सूर्यकांत की जगह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. सीएस प्रमेश को चीफ गेस्ट बनाया है।
मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के 86वें दीक्षांत समारोह में अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि नहीं होंगे। संस्थान ने आखिरी वक्त में मुख्य अतिथि के नाम में बदलाव किया है। अब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. सी. एस. प्रमेश दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। समारोह 22 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
पहले 2 अगस्त को होना था समारोह
TISS का 86वां दीक्षांत समारोह पहले 2 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाना था। इस कार्यक्रम में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र घुगे को विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। हालांकि, कार्यक्रम से करीब 48 घंटे पहले TISS ने ईमेल के जरिए दीक्षांत समारोह स्थगित करने की जानकारी दी थी। संस्थान ने इसके पीछे “अप्रत्याशित परिस्थितियों” का हवाला दिया था।
विरोध की आशंका के चलते टला था कार्यक्रम
कैंपस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, TISS प्रशासन को समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन या अन्य तरह की बाधा उत्पन्न होने की आशंका थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत की बेरोजगार युवाओं के लिए की गई “कॉकरोच” वाली टिप्पणी को हालिया बड़े छात्र प्रदर्शनों से जोड़ा जा रहा था। अब दीक्षांत समारोह शनिवार, 22 अगस्त को मुंबई के देओनार स्थित संस्थान के नौरोजी कैंपस में होगा। इसमें देशभर के TISS कैंपस से स्नातक होने वाले छात्र शामिल होंगे।
CJI सूर्यकांत को लेकर देशभर में चर्चा
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब CJI सूर्यकांत को विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में आमंत्रित किए जाने को लेकर भी बहस चल रही है। हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी में 2026 बैच के 450 से अधिक छात्रों ने CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। NALSAR प्रकरण में बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्रवाई और उसके बाद फैसले में बदलाव को लेकर भी विवाद हुआ।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें