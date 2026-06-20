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बैडमिंटन खेलने के लिए लंदन गए थे CJI सूर्यकांत? 2 मंत्री भी थे साथ, HC ने केंद्र सरकार से क्या कहा

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि ऐसे भ्रामक पोस्ट शेयर करने वाले यूजर्स की बुनियादी जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य किया जा सकता है।

बैडमिंटन खेलने के लिए लंदन गए थे CJI सूर्यकांत? 2 मंत्री भी थे साथ, HC ने केंद्र सरकार से क्या कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kanta) का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह केंद्रीय मंत्रियों के साथ विदेश में बैडमिंटन खेलते दिख रहे थे। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आलोचनाओं का संज्ञान लिया और शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म को उन भ्रामक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए पूरी तरह सशक्त है। कोर्ट का कहना है कि यह झूठा दावा किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कई जज और केंद्रीय मंत्री सरकारी खर्च पर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने लंदन गए थे।

न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने यह मौखिक टिप्पणी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस याचिका में सोशल मीडिया में वायरल उन वीडियो और पोस्ट को को हटाने की मांग की गई है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि जजों और मंत्रियों का एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम में बैडमिंटन कार्यक्रम में शामिल हुआ था। अदालत ने केंद्र और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

लंदन की नहीं, दिल्ली की हैं तस्वीरें: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों की ब्रिटेन यात्रा को लेकर एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी गढ़ना है।

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह दावा किया गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लंदन में आयोजित कथित बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल हुए थे।

कब की हैं तस्वीरें?

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इस दावे की पोल खोलते हुए कोर्ट के कहा, "सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, वे लंदन की हैं ही नहीं।" उन्होंने बताया कि ये तस्वीरें असल में नवंबर 2025 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक बैडमिंटन कार्यक्रम के दौरान ली गई थीं। केंद्र ने तर्क दिया कि सरकार की ओर से तथ्यों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने के प्रयासों के बावजूद इंटरनेट पर इसका प्रसार जारी है। इसलिए इन झूठे दावों को शुरू करने और बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप जरूरी है।

कार्रवाई की बात

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि ऐसे भ्रामक पोस्ट शेयर करने वाले यूजर्स की बुनियादी जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाध्य किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके आगे की कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होगी।

कोर्ट ने कहा, "अदालत यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे सभी सोशल मीडिया यूजर्स की बुनियादी जानकारी आईटी मंत्रालय को प्रदान की जाए। इसके बाद आईटी अधिनियम (IT Act) के तहत कार्रवाई करना पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर है। आखिरकार, ये सभी कंपनियां या तो मीडिया हैं या फिर मध्यस्थ हैं।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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