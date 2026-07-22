CJI सूर्यकांत करेंगे दल बदल वाली याचिका पर सुनवाई; उद्धव सेना को भी एक गुड न्यूज
शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें 10वीं अनुसूची का जिक्र कर दल बदल पर सवाल उठाए गए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है। वहीं, शिवसेना यूबीटी को भी कोर्ट से एक राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में दल बदल को लेकर बुधवार को दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक और जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दल बदल को लेकर एक याचिका दाखिल की है। वहीं, अदालत ने शिवसेना यूबीटी को राहत और झटका एक साथ दे दिया है। एक ओर जहां अदालत उद्धव सेना की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी। वहीं, विलय के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दल बदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सिब्बल की तरफ से दी गई याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि दल बदल कानून कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा, 'इस देश में क्या हो रहा है? अगर ऐसा होना जारी रहा, तो 10वीं अनुसूची बेकार हो जाएगी...। एक और याचिका है जो दाखिल हुई है।' उनकी याचिका में 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए अलग होने वाले गुट विलय की मदद से दल बदल कानून से बच जाते हैं।
यह याचिका सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच के सामने पेश की गई थी। उन्होंने कहा, 'हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।'
उद्धव सेना को मिली खुशखबरी
सुप्रीम कोर्ट शिवसेना यूबीटी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाए।' तथा मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में विलय को अनुमति दी थी।
शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दलील दी थी कि उसके बागी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह दल-बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है। इन छह सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। शिवसेना यूबीटी के टिकट पर कुल नौ सांसद निर्वाचित हुए थे, जिनमें से छह शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।
टीएमसी भी टूटी थी
इससे पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस में भी बड़ी टूट हुई थी। पार्टी के 60 से ज्यादा विधायकों और 20 सांसदों ने अलग होने का फैसला किया था। इसके बाद इन सांसदों ने NCPI यानि नेशनल सिटिजन्स पार्टी में विलय करने का फैसला कर लिया था। इस गुट में पूर्व मुख्यमंत्री की करीबी मानी जाने वाली काकोली घोष दस्तीदार, सायोनी घोष और वरिष्ठ सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई बड़े नाम थे।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें