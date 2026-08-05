'युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए', CJI सूर्यकांत की दो टूक; एजेंसियों को दे डाली सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों और CJP मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को अत्यधिक संयम बरतने की सलाह दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, युवाओं की बात सुनना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी सलाह दी है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के दौरान अधिकारियों को अत्यधिक संयम बरतना चाहिए और बेहद सावधानी से कदम उठाना चाहिए। अदालत का मानना है कि हिंसा को रोकने के लिए की गई कोई भी हिंसक कार्रवाई स्थिति को सुलझाने के बजाय और अधिक भड़का सकती है।

CJP के खिलाफ याचिका पर सुनवाई यह महत्वपूर्ण टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस याचिका में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में CJP के नेतृत्व में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा और पत्थरबाजी हुई है, उसके लिए यह पार्टी ही जिम्मेदार है।

सभी मामलों की होगी एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे दिल्ली और अन्य राज्यों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। अदालत ने कहा है कि अब इन सभी संबंधित मुद्दों पर एक साथ ही सुनवाई की जाएगी।

संवाद और संयम पर मुख्य न्यायाधीश का जोर लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों और प्रशासन के रवैये पर जोर देते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा, "लोकतंत्र में ऐसे शांतिपूर्ण मार्च के दौरान सुरक्षा बलों को भी संयम बरतना चाहिए। अधिकारियों को बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है ताकि युवा हिंसा में शामिल न हों। हिंसक रूप से जवाब देने से स्थिति केवल और खराब होगी। सबसे बड़ी ताकत सुनना है- यह सुनना कि वे क्या कह रहे हैं और वे क्यों आंदोलन कर रहे हैं।"

कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर जताया भरोसा अदालत ने जहां एक तरफ सुरक्षा बलों को संयम बरतने की हिदायत दी, वहीं दूसरी तरफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समझ और कार्यप्रणाली पर भी अपना भरोसा कायम रखा। पीठ ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, "आइए इसे कानून प्रवर्तन एजेंसी के विवेक पर छोड़ दें, वे हमसे बेहतर जानते हैं कि स्थिति से कैसे निपटना है। हमने आपको सुन लिया है। हम तय दिन पर इस पर विचार करेंगे। देखते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार आदि का क्या रुख है।"

सुप्रीम कोर्ट एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारियों की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें CJP नेताओं के उन बयानों का जिक्र है जिनसे भावनाएं "भड़काने" की कोशिश की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, "शिक्षा की शुरुआत जवाबदेही से हुई और हम इसका सम्मान करते हैं। हमने मंत्री की जवाबदेही स्वीकार की। हमने पुलिस की जवाबदेही स्वीकार की। मुख्य सवाल यह है, माय लॉर्ड्स, कि 15 दिन बीत चुके हैं। तथाकथित आयोजकों की जवाबदेही कहां है? मैं "तथाकथित आयोजक" इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है; इसलिए मुझे यह शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। माय लॉर्ड्स, 15 दिन बीत चुके हैं। अपनी काफी लंबी जिंदगी और सीमित कानूनी जानकारी के आधार पर मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय राजधानी में एक हाई-सिक्योरिटी जोन में इतनी बड़ी गड़बड़ी फैलाने वाले आयोजक 15 दिन बाद भी आसानी से एक चैनल से दूसरे चैनल पर जा रहे हैं, अभी भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अभी भी आग को बुझने नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे और हवा दे रहे हैं।" वकील ने हिंसा का जिक्र भी किया।