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मैंने पुलिस लाठीचार्ज वाली याचिका खारिज नहीं की, भड़के CJI सूर्यकांत; बताई हकीकत

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJI सूर्यकांत ने CJP प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की याचिका खारिज करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि SC में ऐसी कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी।

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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर भ्रामक खबरों से खफा हुए चीफ जस्टिस, कह दी ये बड़ी बात

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने हाल ही में मीडिया में चल रही उन खबरों का सख्ती से खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस ज्यादती के मामले को सुनने से इनकार कर दिया है। CJI ने इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग को भ्रामक और 'लापरवाह' करार दिया है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए 'चलो संसद' मार्च से जुड़ा है। NEET परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर थी।

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इस घटना के बाद, 22 जुलाई को वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक 'लेटर पिटीशन' का उल्लेख करते हुए अदालत से स्वतः संज्ञान लेने और पुलिस कार्रवाई के वीडियो फुटेज देखने का अनुरोध किया था। उस दौरान CJI सूर्यकांत की बेंच ने मौखिक रूप से कहा था, "हमारा और अपना समय बर्बाद न करें। हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है"।

CJI का स्पष्टीकरण और मीडिया पर नाराजगी

CJI की इस प्रारंभिक मौखिक टिप्पणी को इस रूप में पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ज्यादती से जुड़ी याचिका को सुनने या अर्जेंट लिस्ट करने से सिरे से खारिज कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इन भ्रामक रिपोर्टों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी और कानूनी रूप से मामले को खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अदालत में कोई केस फाइल ही नहीं हुआ था।

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CJI ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा: "किसी मिश्रा नाम के व्यक्ति ने इसका जिक्र किया था। मीडिया ने गलत तरीके से रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया है। वह केवल एक प्रतिवेदन था और लोगों ने बिना सोचे-समझे रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मैंने रजिस्ट्री से जांच की है, एक भी कागज (याचिका) दाखिल नहीं किया गया था।"

CJI के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में तय प्रक्रिया के तहत अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक जनहित याचिका (PIL) या केस दायर नहीं किया गया था। यह सिर्फ एक वकील द्वारा अदालत के सामने रखा गया मौखिक प्रतिवेदन था। भविष्य में अगर इस मामले में कोई विधिवत याचिका दाखिल की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट सामान्य प्रक्रिया के तहत उस पर विचार कर सकता है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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