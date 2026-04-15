मैं कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, रिकॉर्ड क्या तोड़ेंगे; CJI सूर्यकांत ने की किस जज की तारीफ
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने सही कहा हम दोनों ही केसों को तेजी से निपटाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन मैं कभी उनका मुकाबला नहीं कर सका और उनका रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात थी। वे बहुत ही जल्द केस निपटान के लिए जाने जाते थे।'
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजेश बिंदल बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, एटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी समेत कई लोगों ने उनके कामों को याद किया। सीजेआई ने यह तक कह दिया कि वह कभी भी जस्टिस बिंदल का मुकाबला नहीं कर सकते। जस्टिस बिंदल ने साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पारी की शुरुआत की थी।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, हमने एक साथ काफी समय बिताया है। मुझे उन्हें बहुत करीब से जानने का मौका मिला है, यहाँ तक कि अपने पुराने कामकाजी दिनों के दौरान भी।' उन्होंने कहा, 'समय के साथ हम दोनों कई बार टैक्स से जुड़े मामलों में लगे रहते थे। बाद में जब मैं दूसरे कानूनी क्षेत्रों का काम देख रहा था तब हमारा ध्यान कुछ खास और जरूरी मुद्दों पर ज्यादा रहा।'
पुराने दिनों को किया याद, अपना भाई बताया
सीजेआई ने कहा, 'मुझे याद है कि उस मुश्किल समय के दौरान जब मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और वे पूरी तरह से काम करने की स्थिति में नहीं थे, तब सरकारी कंपनियों से जुड़े बड़े और विवादित मामलों में लोग उन्हें ही काम देना पसंद करते थे। वो उनकी काबिलियत को जानते थे और उनकी बारीकियों को समझने की आदत पर पूरा भरोसा करते थे। वे अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए मशहूर थे।'
बराबरी से इनकार किया
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने सही कहा हम दोनों ही केसों को तेजी से निपटाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन मैं कभी उनका मुकाबला नहीं कर सका, और उनका रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात थी। वे बहुत ही जल्द केस निपटान के लिए जाने जाते थे।'
उन्होंने कहा, '...जब वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में थे, तब उन्होंने ही मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक ऐप बनाया था। इसका इस्तेमाल पहली बार पंजाब में हुआ और बाद में इसे सभी जिलों में जरूरी कर दिया गया। आज यह पूरी तरह से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) से जुड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से यह एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति की कोशिश पूरी व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है।'
उन्होंने कहा, 'वह बहुत ही अहम सहकर्मी रहे हैं। मैं यह जरूर कहूंगा हमने जो भी प्रशासनिक सुधार किए हैं, उनमें वह काफी मददगार रहे हैं।'
जस्टिस बिंदल का सफर
16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में जन्मे जस्टिस बिंदल ने कानूनी पारी की शुरुआत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सितंबर 1985 में की थी। वह 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। एजी वेंकटरमणी ने बताया है कि जस्टिस बिंदल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 12 साल के लंबे करियर में 80 हजार मामलों की सुनवाई की है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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